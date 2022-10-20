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FOTOS | Nuevos detalles de la fiesta de XV años de la hija del "Canelo".
El boxeador echó la casa por la ventana para celebrar por todo lo alto los XV años de su hija; Grupo Firme, camioneta, cena de lujo y más detalles de la fiesta, aquí.
Canelo.
Canelo.
J Balvin.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Canelo.
Canelo.
J Balvin.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.