  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Nuevos detalles de la fiesta de XV años de la hija del "Canelo".

El boxeador echó la casa por la ventana para celebrar por todo lo alto los XV años de su hija; Grupo Firme, camioneta, cena de lujo y más detalles de la fiesta, aquí.

Por: TV Azteca

Emily Álvarez con su papá..jpg
Emily Álvarez compitiendo..jpg
Emily Álvarez montando un caballo..jpg
Eduin Caz trabajando..jpg
Canelo con lentes..jpg
Eduin Caz pensando..jpg
Canelo con sus colores..jpg
Canelo de rosa..jpg
Canelo en el gimnasio..jpg
Canelo en el golf..jpg
Canelo jugando..jpg
Canelo.

Canelo.

Canelo en pijama de lujo..jpg
Canelo entrenando..jpg
Canelo.

Canelo.

J Balvin.

J Balvin.

Canelo con gorra..jpg
Canelo a punto de abordar..jpg
Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Eduin Caz feliz en el escenario..jpg
Emily Álvarez (3).jpg
Emily Álvarez.jpg
Emily Álvarez (2).jpg
Grupo Firme.jpg
Grupo Firme
/
Emily Álvarez con su papá..jpg
Emily Álvarez compitiendo..jpg
Emily Álvarez montando un caballo..jpg
Eduin Caz trabajando..jpg
Canelo con lentes..jpg
Eduin Caz pensando..jpg
Canelo con sus colores..jpg
Canelo de rosa..jpg
Canelo en el gimnasio..jpg
Canelo en el golf..jpg
Canelo jugando..jpg
Canelo.

Canelo.

Canelo en pijama de lujo..jpg
Canelo entrenando..jpg
Canelo.

Canelo.

J Balvin.

J Balvin.

Canelo con gorra..jpg
Canelo a punto de abordar..jpg
Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Fernanda Gómez.

Eduin Caz feliz en el escenario..jpg
Emily Álvarez (3).jpg
Emily Álvarez.jpg
Emily Álvarez (2).jpg
Grupo Firme.jpg
Grupo Firme
Emily Álvarez con su papá..jpg
Emily Álvarez compitiendo..jpg
Emily Álvarez montando un caballo..jpg
Eduin Caz trabajando..jpg
Canelo con lentes..jpg
Eduin Caz pensando..jpg
Canelo con sus colores..jpg
Canelo de rosa..jpg
Canelo en el gimnasio..jpg
Canelo en el golf..jpg
Canelo jugando..jpg
Canelo.
Canelo en pijama de lujo..jpg
Canelo entrenando..jpg
Canelo.
J Balvin.
Canelo con gorra..jpg
Canelo a punto de abordar..jpg
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Fernanda Gómez.
Eduin Caz feliz en el escenario..jpg
Emily Álvarez (3).jpg
Emily Álvarez.jpg
Emily Álvarez (2).jpg
Grupo Firme.jpg
Grupo Firme
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado