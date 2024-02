‘Canelo’ Álvarez recuerda su primer amor y lo joven que se convirtió en papá

En una segunda entrega de la entrevista exclusiva que le concedió Saúl ‘Canelo’ Álvarez a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando, el pugilista mexicano recordó a su primer amor y que se convirtió en papá con apenas 17 años de edad.

¿Qué dijo el ‘Canelo’ Álvarez?

El mejor boxeador libra por libra abrió su corazón y compartió que se enamoró por primera vez cuando estaba muy chiquito. “A los 16 años (me enamoré). A los 17 nació mi hija la más grande y pues fue algo que también me formó muchísimo porque ya tenía la responsabilidad de mi hija, me hizo un hombre más responsable, más disciplinado porque pues la niña… me las vi muy duras”.

Padre a temprana edad: así salió adelante “Canelo” Álvarez cuando era joven [VIDEO] Fue a los 16 años cuando “Canelo” Álvarez tuvo a su primera hija a los 17 años; se abrió con Pati Chapoy y contó cómo fue vivir esa difícil etapa.

“Fue yo creo mi etapa más difícil porque a veces no tenía ni para los pañales ni para la leche y deja tú, para comer nosotros, entonces fueron los momentos más complicados de mi vida, pero de mucha enseñanza”, recalcó Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

¿Quién lo ayudó a salir adelante?

El boxeador mexicano aseguró que afortunadamente contó con el apoyo de su madrina, “una hermana de mi mamá que siempre: ‘¿Madrina me puede prestar 1000 pesos?’ , y yo me gastaba 800 pesos en la leche y los pañales y así, a veces ya le debía 5 mil o 10 mil pesos y peleaba o los sacaba de algún lado e iba y le pagaba para tener la vergüenza de volverle a pedir cuando necesitara”.

¿Qué significa para el ‘Canelo’ su abuela? Saúl Álvarez aseguró que para él su abuelita es muy importante en su vida, “siempre la procuro… es una persona muy importante para mí, nos cuidó mucho cuando estábamos chicos, regañona, regañona pero es una persona única”.

¿Por qué no funcionó su primera relación?

Al preguntarle por qué se separó de su primer amor, el campeón mexicano aseguró que no pudo mantener esa relación. “No pude, un año o dos y no se pudo. (Estábamos) Muy jóvenes, (teníamos) diferentes mentalidades, yo tenía la mentalidad de ser el mejor y la disciplina que conlleva, a veces no entienden esa parte. La inmadurez que teníamos fue lo que pasó”.

Posteriormente el boxeador tuvo otras relaciones, pero destacó que lo más importante es la familia que tiene ahorita. “Encontré la familia que quería, con lo que me hace feliz. (A mi esposa) La conocí en un restaurante, yo estaba con unos amigos y ella estaba con su familia, vino y me pidió una foto, pero antes de eso, yo no sabía, ya después de que nos conocimos me dijo. Yo iba pasando por una plaza en una moto porque me gustaba andar en moto y me pidió una foto, ella tenía 15 años y yo 21. Me pidió una foto y empezamos a platicar pero fue un año después cuando empezamos a andar”, aseguró y reveló que juntos han pasado cosas muy difíciles pero con “amor todo se puede”.