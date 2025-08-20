Querido influencer de TikTok muere inesperadamente: ¿quién era John Crawley?

El mundo de TikTok y sus video reacciones están de luto por el fallecimiento de este influencer. Se confirmó que por causa de un paro cardíaco, John Crawley dejó este plano. Dicha situación generó una ola de lamentos en redes sociales por ser un sujeto que conectó de una grata manera con el público que veía su contenido.

¿De qué murió John Crawley?

Mejor conocido en el mundo de TikTok por su nombre de usuario (@kingbeard1x1) era una influencer que utilizó la plataforma ya mencionada para generar contenido humorístico alrededor de la comida. Sin embargo, de manera repentina se confirmó que murió por un paro cardíaco a los 47 años el pasado lunes 18 de agosto.

Según la publicación de su amigo Anthony Caruso, con quien tenía un podcast, desde principios de agosto tuvo complicaciones respiratorias que lo mantuvieron en terapia intensiva. Posteriormente lo tuvieron que conectar a un respirador para al final fallecer.

Esto generó que se anunciara una recaudación para cubrir los gastos funerarios y principales gastos inmediatos, pues John Crawley era el sostén económico de su familia, incluida su madre. Incluso Caruso indicó que esta mandó un fuerte saludo a la comunidad que seguía a su hijo en sus distintas redes sociales.

¿De qué trataban los videos de John Crawley?

El estadounidense reaccionaba a videos de alimentos o preparación de los mismos, en los cuales agregaba comentarios de humor. Era un personaje bastante peculiar, entretenido y tuvo una relación muy cercana con sus fanáticos. Ante eso, los casi 3.6 millones de seguidores que tiene en redes lamentan que su querido King Beard falleciera de esa forma y ciertamente, bastante joven.

Tal es el apoyo que están concretando sus fanáticos, que la recaudación hasta este miércoles superaba ya los 3 mil dólares, situación que claramente fue sostenida por sus fanáticos. Estos entendieron que son situaciones muy complicadas de resolver ante el hombre que llevaba el dinero a su casa.

