La actriz que señalan como responsable en la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva.

La supuesta finalización de esta historia generó todo tipo de conjeturas y en este caso parece que hay algunas certezas porque esta es la actriz a la que señalan como la responsable en la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Ha habido muchos medios como público en general opinando sobre este aspecto que es muy entendible si tenemos en cuenta lo famosos que eran como conjunto. Muchos nombres se consideraron y finalmente si hay una tendencia ya más evidente.

¿Cuál es la actriz a la que señalan como la responsable en la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva?

La presunta tercera en discordia sería Sara Corrales, quien recientemente se incorporó como parte del casting del nuevo proyecto en televisión en el que se encuentra Gabriel, por lo que comenzó el rumor de que tenían una relación.

Sin embargo, la propia actriz negó lo dicho al asegurar que todo es parte de los rumores que siempre surgen en las telenovelas por parte de los medios de comunicación.