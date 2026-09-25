Julio Camejo planea nueva estrategia que podría dejarlo FUERA de La Granja VIP en su primera nominación

Julio Camejo afrontó su primera nominación durante la tercera semana de La Granja VIP Segunda Temporada. Luego de haber experimentado el rol de Capataz y de peón, el actor fue el segundo granjero que recibió la mayor cantidad de votos durante la Asamblea, solamente por detrás de Carlos Trejo.

Durante este jueves 24 de septiembre, Camejo podría participar de la Salvación siempre y cuando no sea bloqueado por sus compañeros. Sin embargo, el actor reveló que aprovechará estar presente en la tabla de nominación para conocer en qué situación se encuentra ahora mismo de cara al público, poniendo en riesgo su estancia en La Granja VIP.

Julio Camejo quiere conocer cuánto apoyo recibe del público

En una charla con Manelyk González, Camejo reveló que tiene el deseo de mantenerse en la tabla de nominación para conocer si cuenta con el respaldo de los televidentes. No obstante, el actor es consciente de que podría dejar el reality este próximo domingo si su juego no es como él pensaba.

“Quiero probarme. En este punto, o estoy en lo correcto o estoy aborrecido, no hay de otra”, expresó Camejo. El participante explicó que quiere saber si es el tipo que la gente quiere, “el que trabaja, el que se despierta temprano”, aunque sabe que también puede salir mal: “La gente dice: ‘¿sabes qué? no quiero nadie de ese estilo’. Bueno, no importa, lo que sigue”, complementó.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP?

La tercera semana dejó a seis participantes en la tabla de nominación: Manelyk González, Kenny Avilés, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Azalia Ojeda. Cada uno llegó por una vía distinta. Manelyk fue elegida por María Karunna mediante El Legado; Kenny perdió el Duelo de Nominación, mientras que Carlos y Julio recibieron la mayor cantidad de votos en la Asamblea. Kevyn y Azalia fueron nominados como sanción por un incidente entre ambos.

Julio recibió cinco votos. Ivonne Montero, Pimpinela Escarlata, Niurka Marcos, Rafael Mercadante y Mónica Escobedo cuestionaron distintos aspectos de su convivencia y su forma de trabajar. Su deseo de medir el apoyo del público llegó después de quedar nominado; no fue la causa de su ingreso a la tabla.

¿A qué hora es la Salvación en La Granja VIP?

La Prueba de Salvación de la tercera semana estaba programada para el jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Julio, Kenny y Manelyk eran los participantes con posibilidad de disputar el beneficio. Carlos Trejo perdió esa oportunidad por decisión de Manelyk, quien ganó el Huevo Dorado; Kevyn y Azalia tampoco podían competir debido a su sanción.