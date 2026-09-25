¿Kevyn está celoso? Así le reclamó a Bebeshita de su relación con estos Granjeros

Las largas jornadas de trabajo en La Granja VIP no solo sirven para mantener en pie el suministro de alimentos dentro del rancho, sino que se han convertido en el escenario ideal para las confesiones más íntimas y los reclamos sentimentales. En medio de las faenas diarias, la relación entre Kevyn Bicolor y Daniela Alexis "La Bebeshita" sumó un nuevo capítulo cargado de coqueteo y tensión romántica.

El peculiar momento ocurrió en el área de las vacas, mientras la Bebeshita se concentraba en la tarea de ordeñar. Fiel a su estilo directo y desenfadado, Kevyn El Bicolor aprovechó para confrontarla amistosamente por la atención que suele repartir entre varios de los hombres de la casa, dejando entrever cierto celo por las interacciones de su compañera.

Sin rodeos, el comediante le soltó el reclamo en un tono que osciló entre la broma y la sinceridad: "Tú también andas 'ay Pascal', 'ay Fer', 'ay Pablito'... y el único que te recibe un abrazo soy yo". La frase tomó por sorpresa a La Bebeshita, quien reaccionó diciendo: “¿de qué hablas?” La escena confirmaría que, más allá del atractivo que Pascal Nadaud ejerce sobre ella, la química con Kevyn sigue ganando terreno.

¿Cómo votar por tu Granjero favorito en La Granja VIP?

Con la tabla de nominados al rojo vivo y las emociones a flor de piel entre los habitantes de La Granja VIP, tu apoyo resulta indispensable para salvar a las figuras en riesgo de abandonar la competencia este fin de semana.

Para emitir tu voto por tu participante favorito, el procedimiento es rápido y totalmente digital: