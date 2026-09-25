Idea DIY: Paso a paso para crear guirnalda de calabazas sin pegamento, con papel y limpiapipas para decorar en Día de Muertos

Aunque aun faltan varias semanas para el Día de Muertos, el tiempo se va volando, por lo que es importante empezar a preparar todo para la gran fiesta. Si no quieres gastar mucho dinero, puedes optar por aplicar alguna idea DIY para hacer decoraciones originales.

Para que lo puedas intentar, te detallaremos cómo puedes crear una guirnalda de calabazas sin pegamento, usando solamente papel y limpiapipas.

¿Cómo hacer una guirnalda de calabazas sin pegamento?

La idea DIY es publicada por Natalie Ann en su cuenta de Instagram, que se ha encargado de subir múltiples opciones de manualidades en la que explica cómo crear diversas decoraciones, aunque se destaca por ser para Halloween, podemos hacer uso de esas opciones para decorar el altar de Día de Muertos. Para crear tu guirnalda de calabazas, debes hacer lo siguiente:



Toma hojas de papel naranja y recorta varias tiras de papel con un grosor de 3 a 4 centímetros. A los extremos realiza un orificio. Con 3 tiras, encima cada una y crea un asterisco. Cada una de ellas las unimos hasta que los orificios se encuentren en el centro. En medio introducimos un limpiapipas verde para que se sujeten. Repetimos los pasos anteriores hasta formas varias calabazas. Para finalmente formar una guirnalda de calabazas, sujétalas cada una de ellas con un listón largo, solamente realiza un nudo sencillo en el tallo.

¿Qué almas llegan el 30 de octubre?

Aunque el Día de Muertos se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, la fiesta comienza desde el 27 de octubre, en el que los espíritus llegan a sus respectivos altares. Por ejemplo, el 30 y 31 de octubre se espera la llegada es de los niños que fallecieron antes de ser bautizados, y en las demás fechas se espera lo siguiente:



27 de octubre: Las mascotas o animales de compañía.

28 de octubre: Murieron de forma violenta o trágica.

29 de octubre: Fallecidos por ahogamiento.

1 de noviembre: Es el día de todos los santos, en especial para los niños.

2 de noviembre: Almas de los adultos.

No esperes más, intenta la idea DIY de la guirnalda de calabazas, un elemento decorativo que fácilmente se adapta a la fiesta mexicana. Consigue todos los materiales para que puedas hacerlo en una tarde con la familia.