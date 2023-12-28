VIDEO: Captan a fantasma en plena misa y el momento se hace viral

TikTok es considerada la plataforma de moda y la favorita de los adolescentes y jóvenes. A menudo destacan vídeos que se viralizan y hasta terminan difundidos en otras redes sociales. Por ejemplo, el audiovisual en donde captan a un fantasma en plena misa de la víspera de Navidad no solo es tema de conversación, sino sinónimo de un susto para varios cibernautas.

Dicho video fue compartido originalmente por el perfil de @ gr_sjj desde TikTok y muestra una leyenda que cita: “Mi papá nos mandó el video de la posada del templo. Pero notamos algo raro…”. Si bien, el video en el que captan a fantasma en plena misa antes de Navidad tiene una duración de 15 segundos, es lo suficiente para que los usuarios de la red social de China identifiquen al supuesto espíritu y mantengan en la mente una imagen atemorizante.

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¿Cómo captan a fantasma en plena misa en el video?

A lo largo del videoclip podemos ver que en el momento que captan a fantasma en plena misa en el templo, este no habla con nadie o interactúa de alguna manera. Sin embargo, mira con mucha atención a la cámara del padre de la usuaria.

De este modo, su apariencia extraña resalta entre el resto de los presentes en el recinto, los cuales tienen una hoja de papel en la mano y parece que están cantando junto al sacerdote. Al final, se trata de una misa previa a la Navidad.

¿Qué dicen los usuarios de TikTok sobre el video del fantasma en plena misa?

Hay quienes tomaron el video donde captan a fantasma en plena misa con sentido del humor y se burlan del hecho. Por ejemplo, figuran expresiones como: “Uno ya no puede ir crudo a las posadas” o “son unos lentes”.

Mientras tanto, hay reacciones más serias que dicen en referencia al rostro del supuesto espíritu como: “Son como máscaras elásticas para las personas que han sufrido quemaduras en la cara”. No obstante, la usuaria encargada de subir el video a TikTok explicaría que se dieron cuenta que era la sacristán de la iglesia luego de revisar las cámaras. Cabe destacar que la sacristán está muerta.

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