Haz esta manualidad de Halloween con murciélagos y fantasmas; solo necesitas 3 materiales

Si cuentas con la intención de hacer un bonito adorno de Halloween y además es la oportunidad perfecta para hacer que tus pequeños en casa se entretengan, esta es la solución para tus problemas. Te quedará un lindo accesorio para finales de octubre (o si lo quieres poner desde antes), tomando en cuenta que murciélagos y fantasmas son una combinación siempre efectiva.

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¿Por qué hacer adornos de murciélagos y fantasmas para este Halloween?

Tal vez seas un seguidor o fanático de estas fechas del año o no tanto, pero quieres aprovechar la oportunidad para aprender a hacer unos lindos adornos. Si eres padre de familia - o no - puedes tomar este pretexto para entretener a tus infancias en casa con una actividad que pone a prueba la habilidad creativa de todos los involucrados. Sin embargo, la realidad es que es muy sencilla de hacer, pero terminarás con unos lindos murciélagos y fantasmas.

¿Qué material necesitas para hacer estos adornos de murciélagos y fantasmas?

Materiales

Cartulinas blanca, morada, naranja y negra

Tijeras aptas para niños

Pegamento escolar

Lápiz

Regla

¿Cómo hacer adornos de murciélagos y fantasmas?

Elaboración

El primer paso es hacer las siluetas de murciélagos y fantasmas en la respectiva cartulina de su color. Puedes usar imágenes de internet para guiarte, en caso de que tengas temor de dibujarlos sin un molde.

Posteriormente, acudirás al uso de las tijeras para precisamente cortar las siluetas previamente hechas. Además, con el mismo color de cartulinas (negra y blanca), haz los ojos de tus murciélagos y también de tus fantasmas.

Ahora realizarás la guirnalda de tu adorno de Halloween, mismo que se sostendrá en dos centímetros de grosor (el largo que tú elijas) en negro y otros 2 centímetros en naranja. Y si deseas un soporte mucho más seguro, puedes usar algún tipo de hilo.

Finalmente usarás el pegamento para colocar tus murciélagos y fantasmas a lo largo de tu guirnalda. Esto para dejar que seque y luego colocar el adorno en tu sala, en la entrada de una puerta o en tu comedor para hacer una mesa de dulces el 31 de octubre.