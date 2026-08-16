MasterChef 24/7: ¿Cuánto tiempo se dejan cocer los tamales?

Dentro de la alta exigencia que se vive en la recta final de MasterChef 24/7, la preparación de platillos tradicionales representa una de las clases más importantes. Es así como la técnica del tamal resurgió como tema central luego de las clases impartidas en el reality cobró gran relevancia durante el reciente viernes de salvación, donde Ántrax y Lancer decidieron apostar todo su destino en la competencia preparando este emblemático platillo.

Aunque el sazón y el amasado son vitales, el verdadero punto de quiebre en las estaciones de trabajo siempre se reduce a un factor implacable: el tiempo de cocción en la vaporera.

¿Cuánto tiempo se dejan cocer los tamales?

El mayor riesgo al cocinar tamales bajo presión es presentar una masa cruda o pastosa frente al jurado (o tu familia en casa). Para las variedades de tamales dulces o las preparaciones de manteca estándar —como los tradicionales canarios que requieren una consistencia esponjosa y ligera—, el tiempo estimado de cocción requiere alrededor de 1 hora a fuego constante, apunta Larousse Cocina.

Más allá de lo que marque el cronómetro, existe una regla de oro ancestral que los chefs siempre recuerdan: el tamal está listo únicamente cuando la masa se desprende con total facilidad de la hoja, ya sea de maíz o de plátano, sin dejar residuos pegajosos.

Tamales

¿Cómo saber cuando un tamal ya está cocido?

Para asegurar que el vapor haga su trabajo de manera uniforme sin arruinar la preparación, es fundamental cuidar el montaje de la vaporera desde el primer minuto:

Mantener el nivel de líquido adecuado debajo de la rejilla es vital; si el agua se consume, las hojas se quemarán, afectando el sabor de la masa.

Es indispensable cubrir los tamales con una capa extra de hojas e incluso un paño limpio antes de colocar la tapa, evitando que el calor se escape.