Cómo hacer relleno para tamales rojos con el toque de MasterChef 24/7

Preparar tamales suele ser una tarea compleja, sin embargo, una parte clave está en el equilibrio entre el sazón de la guarnición y la esponjosidad de la masa, pues resulta fundamental para evitar que el platillo quede seco, lo cual sería un motivo para obtener un delantal negro en MasterChef 24/7 .

Los tamales rojos de pollo son un clásico indiscutible en los altares culinarios del país, destacando por el tono característico y la profundidad aromática que aporta una salsa bien sazonada a base de chile guajillo.

Inspirados en las técnicas de la cocina más famosa de México, te compartimos el método paso a paso para preparar un relleno jugoso y una masa suave rindiendo 15 porciones para compartir.

¿Cómo preparar relleno para tamales rojos de pollo?

Para armar este festín tradicional en tu propia cocina, asegúrate de alistar los siguientes insumos en tu estación de trabajo:

5 chiles guajillo (desvenados y remojados en agua caliente)

¼ de pieza de cebolla en trozo

1 diente de ajo

1 ½ tazas de agua (más ¼ de taza adicional)

½ taza de manteca de cerdo

1.25 kilogramos de masa fresca para tortillas de maíz

1 ½ tazas de leche evaporada

¼ de cucharadita de pimienta negra molida

Sazonador de pollo en polvo y cubos de tomate al gusto

1 pechuga de pollo cocida y deshebrada (600 g)

15 hojas de plátano previamente asadas

Licuado de la salsa, amasado y armado de los tamalesEl primer paso compartido por Recetas Nestlé, consiste en elaborar el relleno rojo. Lleva a la licuadora los chiles guajillo suavizados junto con la cebolla, el diente de ajo, los sazonadores de tomate y pollo, y el agua inicial. Procesa hasta obtener un adobo fluido y homogéneo. Vierte la mitad de esta preparación en un cazo a fuego medio, incorpora la pechuga de pollo deshebrada y cocina durante unos minutos para que la carne absorba todo el sabor del chile.

Para la masa, bate la manteca de cerdo en un recipiente amplio hasta que adquiera una consistencia ligera y blanquecina. Agrega de forma gradual la masa de maíz, la leche evaporada, el resto de la salsa roja licuada, el toque de agua adicional y la pimienta molida. Amasa con firmeza hasta lograr una textura maleable y cremosa.

Para el montaje, coloca una porción de masa sobre el centro de una hoja de plátano asada, distribuye un cucharón del relleno de pollo con salsa en el centro, dobla los extremos cuidadosamente para sellar el envoltorio y lleva a la vaporera. Cocina a fuego constante hasta que la hoja se desprenda con facilidad.

