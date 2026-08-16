MasterChef 24/7: 3 recetas fáciles y deliciosas para hacer espagueti este fin de semana

El espagueti es uno de esos platillos versátiles, económicos y fáciles de preparar que pueden convertirse en la estrella de cualquier comida. Por eso, en MasterChef 24/7 fue una de las pastas utilizadas en el reto del "Viernes de salvación". Si quieres preparar algo delicioso este fin de semana, te compartimos tres recetas sencillas para disfrutar en familia.

MasterChef: 3 recetas de espagueti fáciles y deliciosas recomendadas por la IA

Desde una preparación clásica con mantequilla y ajo hasta una opción cremosa con chipotle, estas recetas de espagueti requieren ingredientes fáciles de conseguir y son perfectas para sorprender a la familia. Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), te dejamos estas 3 preparaciones que requieren de poco tiempo y tienen un gran sabor, como las preparaciones que tienen que elaborar los cocineros de MasterChef 24/7.

1. Espagueti al ajo con mantequilla

Si buscas una receta rápida y con mucho sabor, esta es una excelente opción. El secreto está en cocinar el ajo a fuego bajo para que aporte todo su aroma sin llegar a quemarse.

Ingredientes:



200 gramos de espagueti

3 dientes de ajo picados

3 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de aceite de oliva

¼ de taza de queso parmesano

Perejil picado al gusto

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Cocina el espagueti en agua con sal hasta que quede al dente. Antes de escurrirlo, reserva media taza del agua de cocción. Derrite la mantequilla junto con el aceite de oliva en una sartén. Agrega el ajo picado y cocina a fuego bajo durante unos minutos, cuidando que no se queme. Incorpora el espagueti y un poco del agua de cocción. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes. Añade el queso parmesano, pimienta y perejil. Sirve inmediatamente y disfruta de un espagueti sencillo, aromático y lleno de sabor.

Estas son recomendaciones para tener un buen plato de espagueti este fin de semana.|Canva

2. Espagueti con salsa de jitomate y queso

Para quienes prefieren una receta tradicional, esta una alternativa fácil que puedes preparar con ingredientes básicos que probablemente ya tienes en casa.

Ingredientes:



200 gramos de espagueti

4 jitomates maduros

¼ de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite

½ taza de queso manchego o mozzarella

Sal y pimienta al gusto

Orégano al gusto

Preparación:



Cocina el espagueti en agua con sal hasta que esté al dente. Licúa los jitomates con la cebolla y el ajo. Calienta el aceite en una sartén y agrega la salsa de jitomate. Cocina durante 10 a 15 minutos, hasta que la salsa espese ligeramente. Sazona con sal, pimienta y orégano. Incorpora el espagueti y mezcla para que la salsa cubra toda la pasta. Sirve con queso manchego o mozzarella por encima.

3. Espagueti cremoso con chipotle

Si eres amante de los sabores mexicanos y quieres darle un toque diferente al espagueti tradicional, esta versión cremosa con chipotle es perfecta. Además, puedes ajustar la cantidad de chile dependiendo del nivel de picante que prefieras.

Ingredientes:



200 gramos de espagueti

1 taza de crema

2 chiles chipotles adobados

½ taza de leche

¼ de cebolla

1 diente de ajo

1 cucharada de mantequilla

½ taza de queso manchego

Sal y pimienta al gusto

Preparación:



Cocina el espagueti en agua con sal hasta que quede al dente. Licúa la crema, la leche, los chiles chipotles, la cebolla y el ajo. Derrite la mantequilla en una sartén y agrega la salsa. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 5 minutos. Añade el queso manchego y mezcla hasta que se derrita por completo. Incorpora el espagueti y revuelve hasta que toda la pasta quede cubierta con la salsa. Sirve caliente y disfruta de una preparación cremosa, fácil y con un toque picante.

El espagueti cremoso con chipotle combina la suavidad de la crema con un toque picante que conquistará a toda la familia.|Canva

De acuerdo con expertos en cocina, como los Chefs de MasterChef 24/7, un truco sencillo que puede hacer la diferencia en cualquiera de estas recetas es reservar un poco del agua donde se cocinó la pasta. Debido a su contenido de almidón, puede ayudar a integrar mejor la salsa y conseguir una textura más uniforme.

Con estas tres recetas de espagueti puedes darle variedad a la comida del fin de semana sin complicarte demasiado en la cocina. Ya sea que prefieras el sabor clásico del ajo y la mantequilla, una salsa de jitomate con queso o una preparación cremosa con chipotle, hay una opción para cada antojo.