MasterChef 24/7: ¿Para qué sirve tomar jugo de apio por las mañanas?

Entre los remedios naturales actuales y de gran tradición que han ganado popularidad para arrancar la mañana, el jugo de apio destaca como un elixir verde indispensable. Pero, ¿qué tan saludable es? En MasterChef 24/7 te lo explicamos.

Respaldado por especialistas de Banner Health, esta bebida simple se ha transformado en un aliado vital para purificar el organismo antes de comenzar tu rutina del día a día.

jugo de apio

¿Para qué sirve tomar jugo de apio por las mañanas?

El éxito de esta bebida matutina radica en su densidad nutricional con un aporte calórico mínimo. Al estar compuesto en un 95% por agua, funciona como un potente hidratante natural, ideal para favorecer el funcionamiento óptimo de órganos clave como los riñones, el corazón y los músculos desde primera hora del día.

Además de su capacidad de hidratación, el apio concentra una dosis sustancial de micronutrientes esenciales. Tan solo una taza de su jugo aporta importantes cantidades de vitamina K (clave para la salud ósea), vitamina C y folato. Esta combinación fortalece el sistema inmunológico, mejora el aspecto de la piel y combate el desgaste físico producido por rutinas exigentes.

Digestión, desinflamación y el truco de no colarlo

Uno de los mayores atractivos del jugo de apio para los amantes de la cocina funcional es su poderoso efecto antiinflamatorio. De acuerdo con los expertos en salud, gracias a su contenido de flavonoides, esta bebida ayuda a combatir la inflamación celular y reduce el impacto de padecimientos crónicos.