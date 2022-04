Carlos Rivera responde si se casó en secreto con Cynthia Rodríguez.

¿Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez llegaron en secreto hasta el altar?

Carlos Rivera niega entre risas, que pronto llegará al altar de la mano de su novia Cynthia Rodríguez, sembrando una vez más, la duda de si ya se habrán casado en secreto.

“No, no, no. No, todavía. Estamos muy felices de verdad y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos y por habernos encontrado. Igual, ya hasta nos casamos y no se enteraron. ¿Quién sabe?”, dijo el cantante entre risas.

Carlos ha incendiado sus redes sociales con provocativas imágenes , pero ¿acaso Cynthia no se pone celosa?

“No hombre, nada. Ella es la primera que me dice que las suba, te lo juro, me dice ‘súbela’. Yo le digo ‘es que me da pena’ y ella es la primera que me está solapando estas cosas”, confesó.

“La culpa la tiene José, El Soñador, donde me obligaron a tener que salir sin camiseta. Para eso, yo tenía que ponerme una rutina durísima de ejercicio y de dieta. Dije ‘ya que estamos aquí, vamos a aprovechar que se puede’, sino luego ni que presumir”, continuó.

Carlos Rivera se despide de ‘José, El Soñador’

Este fin de semana, Carlos Rivera viajó a Monterrey junto a la compañía del musical José, El Soñador para ofrecer una de sus últimas funciones como protagonista.

Ahí, dijo sentirse identificado con el personaje por todos los obstáculos que ha tenido que superar.

Yo siempre he sido una persona de fe, pero estar haciendo esta obra, siento que cada vez que salgo a hacerla, es como si yo hiciera una oración a Dios

“Es como agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado, especialmente, esa obra es el encuentro conmigo mismo y con un personaje que pasó por muchas cosas, hasta después triunfar”, expresó.

Por último, el cantante reveló que está dando sus últimas funciones como José, El Soñador.

“Ya me queda muy poquito, me queda una semana únicamente en la Ciudad de México: el 17 de abril es mi última función, ya no me verán más. Después iremos a Querétaro y a Guadalajara, que será la función definitiva”, concluyó.

