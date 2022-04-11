Tatiana revela su experiencia como conductora de MasterChef Junior.

Tatiana llegó a nuestro foro de Ventaneando para hablar de su experiencia como conductora de MasterChef Junior, donde ha destacado por sus coloridos atuendos y talento.

“Me ha ido padrísimo, estoy feliz como una lombriz, aguantándome las ganas para no comerme todo. La verdad es que soy una antojadiza, soy de buen diente. Los niños cocinan increíble”, dijo la también cantante a Ventaneando.

Sobre el talento y ternura de los participantes de MasterChef Junior, la mexicana comentó.

“Son relajientos y felices. Los veo muy amigos entre ellos. Hay rivalidad en la cocina, pero son amigos y se hacen porras entre ellos. Está muy bonito el compañerismo. Son cariñosos conmigo y con los chefs”, contó la artista sobre los pequeños cocineritos.

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MasterChef Junior cambia de horario

Gracias a la petición de nuestro querido público, MasterChef Junior ahora se transmite todos los domingos a las 6:00 de la tarde por nuestra señal de Azteca UNO.

“Al público lo que pida. Fue a petición del público de verdad. Mucha gente lo veía en redes sociales. Los queremos invitar a que no falten todos los domingos a las 6:00 de la tarde por Azteca UNO”, refrendó nuestra querida Reina de los Niños a este programa.

La intérprete de No Me Quiero Bañar también ha hecho muy buenos amigos en la cocina de MasterChef Junior, pues hasta visitó el restaurante de la chef Betty.

“Yo ya fui, fui una semana con mi mamá, y qué bárbara. Estuvo padrísimo, te desconectas de todo. He salido con grandes amistades, a los chefs ya los quiero y los adoro”, declaró.

Tatiana se presentará el 30 de abril en el coliseo de Torreón y el 1 de mayo hará su Arena Monterrey número 20, siendo una de las estrellas infantiles más queridas de México.

“Le hacemos de todo, hasta la tienda en línea y tiktoks, a todo hay que hacerle”, concluyó la presentadora de MasterChef Junior a este programa.

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