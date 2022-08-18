Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten su sueño.

Desde hace un tiempo, el cantante Carlos Rivera se ha encontrado en la mira de todo su público, pues hace unos meses el famoso sorprendió a todo su público con unas largas vacaciones que se tomó con su ahora esposa, Cynthia Rodríguez.

Pero, su felicidad no acaba, pues el famoso se encuentra en Huamantla, Tlaxcala, lugar en donde nació y comenzó a soñar y ahora reveló sus planes en una entrevista con El Universal.

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Esta zona me recuerda a mí hace 20 años, cuando empezaba a cantar porque yo mismo mandaba a hacer mi publicidad y la pegaba en estas calles; luego cantaba en la casa de cultura que está aquí al lado

Cabe recordar que hace una semana nuestra querida conductora Cynthia reveló que ambos se encuentran viviendo un gran sueño como pareja.

Acabábamos de vivir el momento más importante de nuestras vidas, me hacía especial ilusión porque de lo que se trataba era de bendecir la vida de dos personas que sueñan con hacer una familia y que sueñan con llevar todos esos buenos valores que cada vez se van perdiendo más y ser papás es nuestro mayor sueño

El gran sueño de Carlos Rivera.

Además, gracias a su trayectoria ha logrado obtener grandes reconocimientos y presentaciones en otros países, aunque lo que siempre quiso fue conquistar su propia tierra.

Soñaba con hacer alguna campaña turística de mi estado, hice un video en la capital de Tlaxcala y me di cuenta del alcance que podía tener, así que escribí una canción inspirada en Tlaxcala, como si fuera una mujer, que habla de las luciérnagas y los tapetes de aserrín, de las tradiciones

Por eso, con mucho trabajo y por medio a sus reconocimientos logró estrenar un video con la versión de “Te soñé, Tlaxcala”, tema inspirado en su estado, la cual cantó junto al colombiano Carlos Vives.

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Esta canción también es la contestación a la idea de que ‘Tlaxcala no existe’, que nos ha marcado a todos los tlaxcaltecas. Por eso dice: ‘empecé a hablar tanto de ti y no me creyeron, dijeron que un lugar así no podía existir porque es como decir: ‘es tan mágico que no creerás que existe’