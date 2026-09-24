Estas son claras señales del ataque del estrés a tu cuerpo; ten cuidado

Uno de los problemas que afecta a muchas personas a lo largo del mundo en la actualidad es el tema del estrés. Las debidas presiones de la vida y los cambios que se presentan delante suelen doblegar a las personas. Por ello en este artículo se hablará de 3 señales que pueden advertirte que estás viviendo situaciones estresantes donde tu cuerpo ya te anunció que está llegando a su límite.

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¿Por qué se presenta el estrés en las personas?

Es común enfrentarse a tensiones de diferentes índoles, sin embargo cuando el cuerpo entra en señales como cansancio constante, dificultad para dormir, sensación de inquietud y falta de concentración… la situación es un cuadro claro de estrés. Por eso, aquí se indican 3 señales que tu propio cuerpo te estaría dando para busques calmar un poco tu entorno y no enfermarte de manera fuerte.

Puedes contraer enfermedades infecciosas

Un artículo de Cleveland Clinic especifica que cuando una persona está en constante y fuerte estrés, las consecuencias se las llevan sus defensas corporales. Estas se debilitan y por lo tanto el cuerpo queda bastante expuesto para contraer resfriados o gripes o diferentes infecciones. Allí incluso se manifiestan enfermedades como el lupus y la enfermedad inflamatoria intestinal.

Cambios en los ciclos menstruales

El propio sitio citado en el párrafo anterior, asegura que hay casos de mujeres que suelen tener retrasos o no apariciones de la menstruación por lo estresante que vive su ambiente. Por ello si esto aparece, o se presenta un desequilibrio hormonal o la amenorrea secundaria… es necesario acudir al médico para conocer qué está pasando exactamente en tu cuerpo.

Picazón, urticaria y caída del cabello

Probablemente esta es de las más conocidas, pero muchos tardan en percatarse que esto les sucede por el estrés en el que se desenvuelven. Aunque no ocurre de manera lineal en todos los casos, la tensión sostenida llega a traer a las personas situaciones de caída de cabello, picazón, sudoración excesiva o urticaria. Por ello, ante cambios evidentes en tu cuerpo, no lo dudes y acude al médico para una valoración.