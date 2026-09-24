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Qué hacer con el hueco entre la cama y la pared: soluciones para aprovechar esos centímetros olvidados

Si sientes que tu dormitorio está muy saturado, podría deberse a que está mal distribuido y basta con empezar con los rincones vacíos para transformarlo.

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El espacio que queda entre el hueco y la cama es perfecto para transformar una habitación|Pinterest

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Hay veces en las que una habitación se percibe mucho más pequeña de lo que realmente es porque se desaprovecha el espacio libre y los muebles terminan saturándose. Esto es precisamente lo que pasa cuando queda un hueco justo entre la cama y la pared, que aunque parece no tener relevancia, en realidad es la oportunidad perfecta para transformar todo el lugar sin tener que hacer remodelaciones extremas.

¿Cómo mejorar el orden de tu cuarto? 4 soluciones prácticas y fáciles para poner junto a la cama

  • Con un perchero para bolsas y abrigos. Cuando el espacio en el clóset empieza a ser insuficiente, los percheros son la mejor alternativa para guardar la ropa y tener a la mano los accesorios que más usas. Consigue un modelo que combine con los colores de la cama y las paredes de la recámara, para que aporte armonía y no se sienta como una pieza sin sentido.

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    4 ideas prácticas para aprovechar el hueco de la pared y la cama|Pinterest

  • Instalando un mueble a la medida. Para optimizar el orden en cada centímetro del cuarto, prueba con muebles hechos a la medida y que quepan en el hueco que queda entre la cama y el muro. Esto brindará una sensación de orden al instante y te servirá muy bien para guardar diferentes artículos que antes solías tener tirados por todas partes.

  • Poniendo un zapatero vertical junto a la cama. Otra de las mejores opciones para aprovechar el espacio vacío que casi siempre está junto a la cama, son los zapateros verticales que no resultan estorbosos y son de gran utilidad para despejar el piso de la habitación. El único requisito es que tenga una estructura vertical y un buen soporte para todo el calzado.

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    4 ideas prácticas para aprovechar el hueco de la pared y la cama|Pinterest

  • Repisa tipo mesita de noche con iluminación incluida. Si te pasa que tu buró siempre está lleno de cosas y ya no sabes cómo acomodarlas, la solución podría ser poner una repisa que ya venga con lámpara en el hueco que queda libre entre la pared y la cama. Esto ayudará a que puedas poner cosas que son indispensables tener cerca, como un libro, tu antifaz o hasta medicamentos.
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