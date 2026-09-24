Qué hacer con el hueco entre la cama y la pared: soluciones para aprovechar esos centímetros olvidados
Si sientes que tu dormitorio está muy saturado, podría deberse a que está mal distribuido y basta con empezar con los rincones vacíos para transformarlo.
Hay veces en las que una habitación se percibe mucho más pequeña de lo que realmente es porque se desaprovecha el espacio libre y los muebles terminan saturándose. Esto es precisamente lo que pasa cuando queda un hueco justo entre la cama y la pared, que aunque parece no tener relevancia, en realidad es la oportunidad perfecta para transformar todo el lugar sin tener que hacer remodelaciones extremas.
¿Cómo mejorar el orden de tu cuarto? 4 soluciones prácticas y fáciles para poner junto a la cama
Con un perchero para bolsas y abrigos. Cuando el espacio en el clóset empieza a ser insuficiente, los percheros son la mejor alternativa para guardar la ropa y tener a la mano los accesorios que más usas. Consigue un modelo que combine con los colores de la cama y las paredes de la recámara, para que aporte armonía y no se sienta como una pieza sin sentido.
- Instalando un mueble a la medida. Para optimizar el orden en cada centímetro del cuarto, prueba con muebles hechos a la medida y que quepan en el hueco que queda entre la cama y el muro. Esto brindará una sensación de orden al instante y te servirá muy bien para guardar diferentes artículos que antes solías tener tirados por todas partes.
Poniendo un zapatero vertical junto a la cama. Otra de las mejores opciones para aprovechar el espacio vacío que casi siempre está junto a la cama, son los zapateros verticales que no resultan estorbosos y son de gran utilidad para despejar el piso de la habitación. El único requisito es que tenga una estructura vertical y un buen soporte para todo el calzado.
- Repisa tipo mesita de noche con iluminación incluida. Si te pasa que tu buró siempre está lleno de cosas y ya no sabes cómo acomodarlas, la solución podría ser poner una repisa que ya venga con lámpara en el hueco que queda libre entre la pared y la cama. Esto ayudará a que puedas poner cosas que son indispensables tener cerca, como un libro, tu antifaz o hasta medicamentos.