Qué hacer con el hueco entre la cama y la pared: soluciones para aprovechar esos centímetros olvidados

Hay veces en las que una habitación se percibe mucho más pequeña de lo que realmente es porque se desaprovecha el espacio libre y los muebles terminan saturándose. Esto es precisamente lo que pasa cuando queda un hueco justo entre la cama y la pared, que aunque parece no tener relevancia, en realidad es la oportunidad perfecta para transformar todo el lugar sin tener que hacer remodelaciones extremas.

¿Cómo mejorar el orden de tu cuarto? 4 soluciones prácticas y fáciles para poner junto a la cama