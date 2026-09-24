Nadie pudo contener las LÁGRIMAS: la metamorfosis de los Granjeros sacó sus historias más personales

La competencia quedó a un lado por unos minutos en La Granja VIP. Los granjeros participaron en una dinámica de “metamorfosis” en la que tuvieron que mirar hacia atrás, recordar una experiencia que marcó sus vidas y contar cómo aquella situación los hizo crecer y convertirse en quienes son actualmente. Lo que comenzó como una actividad terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de la convivencia. Fernando Lozada, Mono Osuna, Pascal, Kenny, Pablo Montero, Pimpinela, Manelyk, Natalia Alcocer, Azalia, Arleth, Carlos Trejo, Rafa Mercadante y Niurka compartieron experiencias personales que provocaron lágrimas y muestras de apoyo entre sus compañeros.

Del dolor a las personas que decidieron ser

Niurka habló de una experiencia relacionada con sus hijos y recordó el momento en que decidió correrlos de su casa, una situación que identificó como un parteaguas en su vida y que la llevó a reflexionar sobre su papel como madre. Pablo Montero, por su parte, habló sobre las adicciones que ha enfrentado a lo largo de su vida y las experiencias que lo hicieron replantearse su camino.

Fernando Lozada abordó uno de los temas más dolorosos de su historia: el abandono de su padre biológico y de otros hombres que llegaron a ocupar ese lugar en su vida. También habló de cómo convertirse en padre transformó su perspectiva y del amor que siente por su hijo. Manelyk compartió una experiencia de abuso que forma parte de su historia personal, mientras que Natalia Alcocer recordó la pérdida de su padre y el impacto que tuvo en su vida.

Carlos Trejo habló de una etapa en la que llegó a vivir en la calle, mientras que La Bebeshita recordó la separación de sus padres y destacó el papel fundamental que su madre ha tenido en su vida. Azalia también se sinceró sobre las pérdidas de seis bebés y explicó lo especial que es para ella su hija, además de reconocer lo difícil que ha sido aprender a dejarla volar y darle independencia.

Pimpinela habló sobre la pérdida de su madre, sumándose a una dinámica en la que cada granjero tuvo que mostrar una parte de sí mismo que normalmente queda lejos de las cámaras. Entre lágrimas, abrazos y recuerdos, la “metamorfosis” terminó demostrando que detrás de cada personaje de La Granja VIP existen historias que también han marcado su manera de relacionarse, enfrentar dificultades y mirar hacia el futuro.