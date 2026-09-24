Microondas vs air fryer: ¿cuál es más saludable para recalentar cada tipo de comida?

Existen herramientas que están pensadas para facilitar las rutinas y que son muy útiles cuando se usan de la forma correcta. Es el caso del horno de microondas y la air fryer, que son perfectas para recalentar la comida sin que pierdan su sabor original, pues basta con saber cuál es mejor para que cada receta siga siendo saludable porque no se le agrega aceite adicional.

¿Es más sano usar el microondas o la air fryer?

Aunque hay varios mitos en torno este electrodoméstico y hasta se ha llegado a pensar que son perjudiciales para la salud, lo cierto es que el uso del horno de microondas es totalmente seguro si se siguen las instrucciones. De acuerdo con un artículo de Cleveland Clinic Health Essentials, siempre se tiene que verificar que esté en buen estado y ocupar solamente recipientes que sean aptos para soportar la temperatura.

Existen muchos mitos sobre el uso del microondas y la air fryer|Imagen hecha con IA

En cuanto a la freidora de aire, tampoco se han encontrado indicios de que pueda ser nociva o causar daños cuando se usa para recalentar la comida, según explican datos de WebMD. Asimismo, estos aparatos tienen a su favor que cuentan con la capacidad de darle cocción a los ingredientes sin aceites adicionales y no solo sirven para recalentar, por lo que la respuesta de qué es mejor entre el microondas o la air fryer depende del estilo de vida que se lleve y qué tipo de ingredientes se consumen con mayor frecuencia.

¿Qué comidas se calientan en el microondas?

Cuando se trata de alimentos que tienen humedad, el microondas suele ser lo ideal porque calientan rápidamente sin que se sequen. Por ejemplo, las sopas, la pasta, el arroz y los guisados van mejor en el horno. Algunos tipos de bebidas igual son aptas y solo se debe tener cuidado con el manejo para evitar quemaduras.

El horno de microondas es mejor para calentar comidas húmedas|Canva

¿Para qué ingredientes se tiene que usar la air fryer?

Por otra parte, en las comidas que tienen textura crujiente y doradita, la air fryer es una alternativa infalible. Esto porque su tecnología aporta el calor necesario para que siga estando en su punto sin tener que ponerle aceite, como sí tendría que hacerse en una sartén tradicional.

La freidora de aire sirve para calentar comidas crujientes|Canva

De modo que algunas de las comidas que es más saludable calentar en la freidora de aire, son las papas fritas, la pizza, el pollo frito o rostizado, las carnes empanizadas y las croquetas. A diferencia del horno de microondas que casi todos tienen en la cocina, también puede utilizarse para cocinar proteínas o vegetales desde cero y que queden en su punto.