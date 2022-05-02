Carlos Rivera recuerda con mucho cariño su paso por La Academia.

En el marco de los 20 años de La Academia, Carlos Rivera recuerda su paso por el proyecto que cambió su vida y le ayudó a despegar su carrera musical.

Pues es el proyecto que me cambió la vida, con el que yo comencé, digamos, ahora sí toda esta carrera, son 18 años, no es poco, yo tenía 17 y justo cumplí 18 ahí. Me conmueve mucho, ver todo lo que ha pasado, ver a tanta gente que sigue ilusionada con una gran oportunidad y pues mi idea, después de tanto, veo los chavos que entran en Academias anteriores, que veo que me mencionan y hablan de mi carrera como una inspiración y obviamente para mí, significa mucho

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Carlos Rivera habla de su nuevo sencillo

Los éxitos para Carlos Rivera, quien es originario de Tlaxcala, no paran e incluso acudió a la tierra que lo vio nacer para grabar el video de su nuevo sencillo junto a Carlos Vives.

Acabo de estar toda esta semana en Tlaxcala, en mi tierra, grabando el videoclip, canción que se llamó Te soñé, la que hice a lado de Carlos Vives, la grabamos ahí, porque además es una historia de amor, pero es una historia de amor a mi tierra

Carlos Rivera regresó a cantar a los palenques

Carlos Rivera, acudió al palenque de Tepatitlán para ofrecer un concierto y asegura que extrañaba el cantar en este formato.

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