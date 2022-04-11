Carlos Rivera se prepara para despedirse de ‘José El soñador’.

Carlos Rivera está muy cerca de despedirse de “José El Soñador”.

El musical José el soñador llegó a la Arena Monterrey con Carlos Rivera como protagonista, y aunque la función resultó todo un éxito, sus compañeros de elenco confesaron tener sentimientos encontrados pues está a una semana de que el cantante ofrezca su última función y sea Kalimba, quien dé vida a su personaje.

El día que él se despide es el 17, tengo muchos momentos con él, aparte de la amistad que tenemos; entonces, saber que ya no lo voy a tener en este proyecto, me duele un poco, pero también feliz porque viene un nuevo José. Entonces, eso también te genera muchísima expectativa, felicidad porque obviamente vienen los ensayos y se va a generar un nuevo vínculo

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Kalimba, por su parte, se dijo feliz de pisar Monterrey con el musical producido por Alejandro Gou.

Soy tan honrado, tan emocionado, disfrutando tanto de la obra, de lo que está pasando esta gran temporada y hoy pisar Monterrey que es un lugar tan fuerte, tan grande, tan emblemático en la República, sabemos que es una plaza durísima y, la Arena, además, es enorme, se siente imponente ya que estás parado ahí

Carlos Rivera se prepara para dejar José El soñador

En escena, la compañía cautivó al público regiomontano y Carlos Rivera nos revela su experiencia.

Feliz, es la primera vez que salgo de gira con un musical, o sea que la emoción es bastante grande y que sea un José soñador, qué mejor porque es un espectáculo que más allá de ser una obra de teatro, es digno de presentarse en cualquier lugar

Guillermo Wiechers, productor asociado del musical, reveló la odisea que le costó trasladar el montaje en tan solo 5 días.

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