Silvia Pinal quería regresar a trabajar para combatir la depresión.

Una baja de presión arterial provocó que la noche del estreno a prensa, Silvia Pinal no subiera al escenario de la obra Caperucita: ¡Qué onda con tu abuelita!

Frente al público asistente, Carlos Ignacio hizo el anuncio de última hora, confirmando que Norma Lazareno la supliría.

“La señora Pinal no se puede presentar este día, debido a toda la emoción que tiene, le ha venido un bajón de presión. El doctor recomienda que no se presente. La función la va a dar nuestra adorable compañera Norma Lazareno", expresó en el escenario.

Minutos más tarde, Efigenia Ramos, asistente de Silvia, confirmaba que aunque estaba estable, la primera actriz no se encontraba en condiciones de dar la función.

"Está bien, está bien... solo se le bajó un poco la presión. De hecho, la tuvimos todo el tiempo aquí arriba, ¿para qué sale así apagada? ¿Para que me la destrocen otra vez? Mejor que no salga. Ella ahorita está debil porque se le bajó la presión", declaró.

Finalmente, y después de permanecer durante casi toda la función en las oficinas del teatro que lleva su nombre, Silvia abandonó las instalaciones a las 10:40 de la noche auxiliada por sus enfermeras, asistentes y chofer.

"Cuídese mucho Doña Silvia, se va a recuperar, la vamos a ver otra vez en el escenario", gritaba la prensa a la actriz.

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Silvia Pinal estaba en depresión antes de regresar al teatro

Tras su partida, el productor Iván Cochegrus detalló cómo se tomó la decisión de que Silvia no ofreciera la función: "Yo estaba con ella y me dijo que le dolía la cabeza", expresó.

Algunas personas aseguran que la obra expone innecesariamente a Silvia, pero Iván Cochegrus opina que fue la propia actriz quien decidió regresar al teatro.

"La señora estaba en una fuerte depresión, entonces ella pidió regresar al teatro para sentirse últil", expresó.

"Antes de este ofrecimiento, Silvia Pinal estaba muy deprimida y llegó a decir que ya no tenía ilusión de vivir, fue cuando ella habló con Iván", confirmó Norma Lazareno.

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