Reabren el caso del asesinato de Isaías Gómez, expareja de Sharis Cid.

El 30 de septiembre de 2018, el empresario Isaías Gómez, entonces pareja sentimental de la actriz Sharis Cid, fue asesinado a sangre fría en la Ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato.

Y aunque el asesino confeso purga su condena en el penal de Neza, existe otro cómplice que podría conducir a las autoridades con el autor intelectual del crimen y cuyo juicio está por iniciar.

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Así lo reveló hace unos días la propia Sharis Cid en una entrevista que otorgó a un programa, señalando, incluso, que no tenía intención de participar como testigo en dicho proceso. Sin embargo, al cuestionarla este miércoles sobre el tema, pareció sufrir amnesia.

Es novedad para mí, la verdad no tenía ni idea, para mí es un tema ya cerrado, completamente cerrado porque se lo dejé todo a Dios y en tres años y medio, casi cuatro, no se hizo nada, a mí ya que me dejen en paz. Me acabo de enterar por ti y pues ojalá que se haga justicia, como siempre lo he dicho, pero no sé nada

Sobre que su nombre aparece en la lista de testigos del caso, la propia Sharis Cid nos respondió al respecto.

Yo no me he enterado, es lo único que voy a decir

No voy a hablar, absolutamente nada de eso. Han pasado 4 años, lo estoy trabajando mucho, me ha costado mucho salir adelante, ustedes como mujeres, como hombres, me deben de entender que no fue un proceso nada fácil, estoy en terapia, estoy iniciando una nueva vida

Sharis Cid se negó a responder más preguntas sobre el tema

Me enteré por ustedes. No voy a hablar de ese tema, los amo mucho, no tengo más que agradecerle a Dios por todo y por tanto y, vamos a ver qué pasa. Esto no se acaba, hasta que se acaba, pero eso sí, callando bocas como siempre. Los quiero mucho

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Y, aunque Sharis Cid dice no saber nada, este programa logró confirmar que tanto ella como Brandon Peniche, efectivamente, figuran en la lista de testigos a declarar.

