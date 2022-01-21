Regresa del servicio militar de sorpresa y encuentra a sus papás en la intimidad.

Gran sorpresa se llevó un joven que regresó de realizar su servicio militar de Alemania a Estados Unidos, pues encontró a sus papás en la intimidad.

El estadounidense, de 20 años, llegó a su casa como parte de una sorpresa que preparó a sus padres, pero nunca imaginó el vergonzoso momento que atravesaría.

Por medio de diversos videos que publicaron usuarios de las redes sociales, se puede ver al joven llegar a su casa y saludar a sus perritos que no había visto en mucho tiempo.

Posteriormente, se dirigió a la planta alta para sorprender a sus papás con una llegada triunfal que desafortunadamente terminó en gritos de los padres.

En el video se puede ver que el estadounidense abre la puerta, ve a sus papás en la intimidad y se lleva las manos al rostro.

El chico retrocede y se pueden escuchar los gritos de su padre al fondo, mientras que la mamá no duda en soltar algunas carcajadas.

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Usuarios de las redes sociales reaccionan al joven recién llegado del servicio militar

Las redes sociales se llenaron con mensajes de apoyo para el joven, asegurando que más de uno ha cachado a sus seres queridos en la intimidad.

Otros de los usuarios de las redes sociales responsabilizaron al joven de lo sucedido, argumentando que debe tocar la puerta antes de entrar y que debe avisar antes de llegar a la casa de sus papás.

Por lo pronto, el video ya cuenta con millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, quienes fueron los más divertidos con el incidente.

El filme también se encuentra en la cuenta de Youtube llamada Caters Clips, donde hombres y mujeres han expresado sus divertidos comentarios.

“Pobre hombre, ha sido despojado de su paz mental por el resto de su vida”, escribió un usuario, mientras que otro hombre destacó el sentido del humor de los papás “Qué divertida pareja”.

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