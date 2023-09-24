Conoce a los expertos que unen a las parejas de Casados a Primera Vista

¿Qué sucede cuando pones en manos de la ciencia del romance, la tarea de unir a dos desconocidos en matrimonio? Esa es la premisa intrigante detrás del popular programa de televisión "Casados a Primera Vista".

En este emocionante experimento social, los participantes se aventuran en el matrimonio sin conocer directamente a su futura pareja. En cambio, los especialistas intervienen, utilizando su experiencia y conocimiento, para crear la combinación perfecta.

¿De qué trata Casados a Primera Vista?

La dinámica del programa es sencilla, pero llena de emociones. Las parejas llegan al altar sin haberse visto previamente. A través de un proceso de selección meticuloso, los expertos buscan crear uniones basadas en intereses y personalidades compatibles. Los participantes se casan legalmente y disfrutan de una luna de miel, antes de comenzar su vida juntos. Después de un período de convivencia, toman la decisión crucial de si desean continuar su matrimonio o no.

Pero, ¿quiénes son estos expertos en el amor y las relaciones que desempeñan un papel fundamental en la creación de estas parejas? Aquí te presentamos a los tres especialistas detrás de las uniones en "Casados a Primera Vista".

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¿Quiénes son los expertos que aparecen en el programa?

Erika Pavón:

Con 33 años de edad, Erika es una psicoterapeuta y 'health coach' con una sólida formación académica. Se graduó de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) y obtuvo una maestría en Psicoterapia Humanista en la Universidad Carl Rogers de Puebla. En la actualidad, se encuentra cursando un doctorado en Psicoterapia Gestalt en la Universidad Gestalt de América. Su experiencia en la psicología y la terapia, la convierte en un valioso activo para el programa.



Lala Gutiérrez:

Lala es una actriz, conductora y astróloga. Está certificada por la Universidad Internacional Libre de Astrología y ha destacado como una de las expertas en la materia, más conocidas en los medios de comunicación. Su pasión por la astrología y su profundo conocimiento del tema, la han llevado a ser una especialista reconocida en todo el país y una parte esencial de "Casados a Primera Vista".



Leonel Castellanos:

Este especialista es un escritor, que ha dedicado más de dos décadas a investigar y experimentar en el campo de la atracción y el amor. Con experiencia en países como España, Colombia, Irlanda, Estados Unidos, Venezuela, México y Mónaco, ha asesorado a numerosas personas para que encuentren a su pareja ideal. Su sabiduría en asuntos del corazón lo convierte en un experto valioso en el programa.

¿Cuándo y cómo ver Casados a Primera Vista?

Si deseas ver los emocionantes resultados de estas inusuales uniones, sintoniza "Casados a Primera Vista" todos los domingos a las 8:00 PM por la señal de Azteca Uno. Descubre cómo la ciencia del romance y la experiencia de estos especialistas, transforman la vida de los participantes en un viaje hacia el amor y la compatibilidad.

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