¡OFICIAL! Zudikey y Pato Araujo son las primeras leyendas CONFIRMADAS para la décima temporada de Exatlón México

Venga la Alegría encendió las emociones de los fans de Exatlón México la mañana de este viernes 07 de agosto del 2026 al anunciar de forma OFICIAL el regreso de las leyendas Zudikey y Pato Araujo para la décima temporada del reality... ¡formarán parte del Equipo Rojo y esto es TODO lo que debes saber!

Así fue el anuncio de Zudikey y Pato Araujo para la décima temporada de Exatlón México

Durante la emisión de hoy, Zudikey y Pato acudieron a los foros del programa matutino de Azteca UNO para hablar del arranque de la décima temporada de Exatlón México , compartir su historia de amor que tanta sensación ha causado en la farándula y acompañar a los conductores al anuncio de los atletas que participarán.

Lo que realmente dejó al fandom con la boca abierta fue el hecho de que los conductores, en medio de la revelación de nombres... ¡destaparon a Zudikey y Pato Araujo como parte del Equipo Rojo de Exatlón México junto con otras leyendas de este reality!

Algunos de los nombres que sonaron para la décima temporada del reality de atletismo fueron:

EQUIPO AZUL

Alexis Vargas

Adrián Leó

Fernando vallejo

Erika Segura

Andrea Medina

Natasha Septién

La Bestia

EQUIPO ROJO

Aristeo Cázares

Pato Araujo

Heliud Pulido

Paco Franco

Jerry Lizárraga

Paulette Gallardo

Zudikey

Montse Mejía

Anahí

¿Cuándo se estrena la décima temporada de Exatlón México?

Los conductores de Venga la Alegría también confirmaron que la décima temporada de Exatlón México se estrenará el próximo 24 DE AGOSTO DEL 2026 a las 06:30 de la tarde a través de la señal de Azteca UNO... ¡no te pierdas el arranque de este reality!

Así fue el paso de Zudikey y Pato Araujo por Exatlón México

Zudikey Rodríguez (atleta velocista) y Patricio "Pato" Araujo (exfutbolista profesional) se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas surgidas de Exatlón México gracias a su rendimiento y a su emotiva historia de amor.

Los atletas se conocieron en 2018, durante la segunda temporada del reality, donde ambos formaron parte del equipo rojo. Su cercanía e interacción en las playas de República Dominicana rápidamente se convirtió en uno de los romances más seguidos de la televisión.

Tras comprometerse durante su participación en el reality, Zudikey y Pato celebraron su boda en noviembre de 2020; en abril del 2023, los atletas le dieron la bienvenida a su primer hijo juntos.

Sobre su rendimiento en Exatlón México, Pato Araujo se coronó campeón en la cuarta y séptima temporada, mientras que Zudikey se destacó como una de las atletas con mayor rendimiento y liderazgo del Equipo Rojo en múltiples temporadas, llegando a ser finalista del certamen.