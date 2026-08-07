Cuánto cobró Alfredo Adame por pelearse con Carlos Trejo en Ring Royale

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo fue uno de los combates más comentados de Ring Royale, no solo por la rivalidad que ambos arrastraban desde hace años, sino también por las millonarias cifras que comenzaron a circular tras el evento. De acuerdo con las declaraciones del propio actor y presentador, recibió un pago que superó los 250 mil dólares, cantidad que incluye tanto su sueldo por subir al ring como ingresos por patrocinios.

El millonario pago que recibió Alfredo Adame por pelearse contra Carlos Trejo

Aunque existen distintas versiones sobre la cifra exacta, de acuerdo con un artículo de Milenio, Alfredo Adame aseguró en diversas entrevistas que obtuvo alrededor de 250 mil dólares, equivalentes a más de 4.5 millones de pesos, por participar en el combate celebrado el 15 de marzo de 2026.

Según explicó, esta cantidad no correspondió únicamente a la pelea, sino que también incluyó acuerdos comerciales con marcas patrocinadoras que formaron parte del evento.



Pago por subir al ring. Adame afirmó que solo por aceptar el enfrentamiento recibió 100 mil dólares, una cifra cercana a los 2 millones de pesos mexicanos, independientemente del resultado del combate. Este tipo de acuerdos suele establecerse antes de la pelea y forma parte del contrato que firman los participantes en eventos de exhibición o entretenimiento deportivo.

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Adame afirmó que solo por aceptar el enfrentamiento recibió 100 mil dólares, una cifra cercana a los 2 millones de pesos mexicanos, independientemente del resultado del combate. Este tipo de acuerdos suele establecerse antes de la pelea y forma parte del contrato que firman los participantes en eventos de exhibición o entretenimiento deportivo. Ingresos por patrocinios. Además del pago base, el conductor señaló que obtuvo aproximadamente 150 mil dólares adicionales gracias a contratos publicitarios con empresas patrocinadoras de Ring Royale. Con estos ingresos, el monto total habría alcanzado los 250 mil dólares, aunque en algunas entrevistas incluso sugirió que la cifra final pudo ser superior debido a otros acuerdos comerciales.

¿Cuánto habría ganado Carlos Trejo?

Respecto a Carlos Trejo, las versiones son menos claras. Alfredo Adame declaró, en tono burlón, que su rival habría recibido apenas 300 mil pesos por participar en el evento. Sin embargo, de acuerdo con un artículo de Medio Tiempo, otras publicaciones señalaron que ambos habrían firmado contratos por cantidades cercanas a los 3.5 millones de pesos. Hasta el momento, Carlos Trejo no ha confirmado públicamente cuánto cobró por el combate, por lo que no existe una cifra oficial.

Debido a estas diferencias, el monto exacto que recibió cada participante continúa siendo motivo de debate. Lo único confirmado es que las cantidades difundidas provienen, principalmente, de declaraciones realizadas por el propio Alfredo Adame y de reportes publicados por distintos medios de comunicación.