No te pierdas el estreno del nuevo reality show de TV Azteca: Casados a Primera Vista

Después de una emocionante edición de MasterChef Celebrity México en 2023, que coronó a Irma Miranda como la gran campeona, los amantes de la televisión están ansiosos por sumergirse en una nueva experiencia, que promete desafiar las fronteras de una relación amorosa. "Casados a Primera Vista" se perfila como el próximo fenómeno televisivo, que pondrá a prueba la ciencia detrás del amor.

¿De qué trata "Casados a Primera Vista"?

"Casados a Primera Vista", la última propuesta de TV Azteca, tiene como premisa unir a personas de acuerdo a sus intereses, afinidades y necesidades; sin que tengan la oportunidad de conocerse antes de su boda. La audiencia será testigo de cómo estas parejas recién formadas, se embarcan en un viaje lleno de emociones, incertidumbre y, sobre todo, amor.

La dinámica del programa consiste en que estas parejas se casarán y tendrán una celebración de boda espectacular, partirán en una luna de miel para conocerse mejor, y finalmente, decidirán juntos cómo será su vida marital.

Lo que hace que "Casados a Primera Vista" sea aún más intrigante, es el hecho de que después de un tiempo de convivencia, con quien la ciencia determine como su pareja ideal, los participantes deberán tomar una decisión crucial: continuar juntos como marido y mujer, o poner fin a su matrimonio recién formado.

¿Quiénes serán los conductores de "Casados a Primera Vista"?

El programa estará bajo la habilidosa conducción de dos figuras destacadas en el mundo del entretenimiento: Paty Manterola y Mauricio Bercelata. Esta dinámica dupla no solo aportará experiencia y carisma a la emisión, sino que también jugará un papel clave en ayudar a las parejas a navegar por las aguas tumultuosas del matrimonio en esta inusual circunstancia.

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¿Cuándo se estrena "Casados a Primera Vista"?

La espera finalmente ha terminado, y el emocionante estreno de "Casados a Primera Vista" está a punto de comenzar. La cita es hoy 17 de septiembre de 2023, en punto de las 8 PM, por medio de la señal de Azteca Uno. A partir de entonces, podrás disfrutar de este intrigante programa todos los domingos.