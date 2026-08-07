¿Cómo usar el palo de escoba para corregir tu postura y eliminar la joroba?

¿Quieres eliminar la joroba y aliviar el dolor de espalda? Aprende cómo usar un simple palo de escoba con ejercicios específicos de control postural y estiramiento en casa.

Pasar largas jornadas frente al ordenador, revisar el móvil de forma prolongada o mantener posiciones de cierre debilita severamente los músculos de la espalda alta.

Científicamente, cuando la línea frontal superficial permanece tensa y acortada, los hombros se adelantan y la columna se ve forzada a adoptar una condición conocida como hipercifosis, chepa o joroba de búfalo.

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¿Cómo usar el paso de escoba para corregir tu postura?

Para liberar la tensión acumulada y restaurar la movilidad, realiza estos movimientos controlados de 3 a 4 veces por semana:

Apertura de pecho y retracción escapular

Toma el bastón horizontalmente al frente con un agarre ligeramente más ancho que tus hombros. Llévalo hacia el pecho doblando los codos hacia atrás e intentando juntar las escápulas. Mantén la posición 5 segundos antes de estirar los brazos al frente. Repite 10 veces.

Así puedes eliminar la joroba usando un palo de escoba|Pexels: Ivan S

Pasajes de hombro superiores

Eleva el palo sobre tu cabeza, sosteniéndolo con ambas manos. Con los brazos completamente extendidos, llévalo suavemente hacia atrás de tu nuca y regresa al frente sin doblar ni forzar el cuello. Si sientes demasiada rigidez, abre más las manos en el palo.

Tutor de alineación pasiva

Coloca el palo de forma vertical detrás de tu espalda, alineándolo justo sobre la línea de tu columna. Debe tocar tres puntos clave: la parte trasera de tu cabeza, la espalda alta y el coxis. Haz ligeras flexiones de rodillas manteniendo los tres puntos en contacto con la madera para reprogramar la postura erguida.

Los ejercicios con los que puedes mejorar tu postura usando un palo de escoba|FaustFoto

Estiramiento profundo en silla

Siéntate en una silla o banco, coloca el palo horizontalmente sobre tus codos flexionados por detrás de la espalda, saca el pecho y mantén la mirada al frente. Sostén la posición durante 10 segundos para contrarrestar la postura de encorvamiento.

Aprende a realizar correctamente estos movimientos de extensión y comprueba la posición adecuada del bastón en la columna para poder conseguir los efectos deseados.