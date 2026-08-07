¿Cómo usar el palo de escoba para corregir tu postura y eliminar la joroba?
Descubre cuál es la forma correcta en la que puedes utilizar el palo de escoba para corregir completamente tu postura y eliminar la joroba con ejercicios
¿Quieres eliminar la joroba y aliviar el dolor de espalda? Aprende cómo usar un simple palo de escoba con ejercicios específicos de control postural y estiramiento en casa.
Pasar largas jornadas frente al ordenador, revisar el móvil de forma prolongada o mantener posiciones de cierre debilita severamente los músculos de la espalda alta.
Científicamente, cuando la línea frontal superficial permanece tensa y acortada, los hombros se adelantan y la columna se ve forzada a adoptar una condición conocida como hipercifosis, chepa o joroba de búfalo.
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¿Cómo usar el paso de escoba para corregir tu postura?
Para liberar la tensión acumulada y restaurar la movilidad, realiza estos movimientos controlados de 3 a 4 veces por semana:
- Apertura de pecho y retracción escapular
Toma el bastón horizontalmente al frente con un agarre ligeramente más ancho que tus hombros. Llévalo hacia el pecho doblando los codos hacia atrás e intentando juntar las escápulas. Mantén la posición 5 segundos antes de estirar los brazos al frente. Repite 10 veces.
- Pasajes de hombro superiores
Eleva el palo sobre tu cabeza, sosteniéndolo con ambas manos. Con los brazos completamente extendidos, llévalo suavemente hacia atrás de tu nuca y regresa al frente sin doblar ni forzar el cuello. Si sientes demasiada rigidez, abre más las manos en el palo.
- Tutor de alineación pasiva
Coloca el palo de forma vertical detrás de tu espalda, alineándolo justo sobre la línea de tu columna. Debe tocar tres puntos clave: la parte trasera de tu cabeza, la espalda alta y el coxis. Haz ligeras flexiones de rodillas manteniendo los tres puntos en contacto con la madera para reprogramar la postura erguida.
- Estiramiento profundo en silla
Siéntate en una silla o banco, coloca el palo horizontalmente sobre tus codos flexionados por detrás de la espalda, saca el pecho y mantén la mirada al frente. Sostén la posición durante 10 segundos para contrarrestar la postura de encorvamiento.
Aprende a realizar correctamente estos movimientos de extensión y comprueba la posición adecuada del bastón en la columna para poder conseguir los efectos deseados.