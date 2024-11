Cassandra Sánchez-Navarro revela si le fue infiel a su esposo

Cassandra Sánchez-Navarro ha decidido poner fin a las especulaciones sobre su vida personal. La actriz, quien recientemente anunció su separación de Alejandro Cáceres después de 10 meses de matrimonio, habló en exclusiva sobre los rumores de infidelidad que la han rodeado.

“Yo ya di mi declaración con... les di la exclusiva de que ya estoy soltera. Hay muchísimo amor, yo lo amo y lo amo muchísimo y me separé de él totalmente enamorada”, expresó Sánchez-Navarro. La actriz enfatizó que su separación fue una decisión difícil, pero necesaria para su bienestar. “Es un gran hombre, me enseñó muchísimo y pues le deseo lo mejor”, agregó.

Te puede interesar: Cazzu habla por primera vez y con toda franqueza sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La actriz se abre a nuevas oportunidades

Al ser cuestionada sobre su posible relación con el futbolista Igor Lichnovsky, Sánchez-Navarro fue clara: “Es normal que estén involucrando, seguramente va a estar una lista, mi amorcito. O sea, estás abierta a darte una oportunidad con alguien. Estoy muy joven como para no estar abierta al amor, pero ahorita estoy abierta a oportunidades en mi trabajo y gracias a Dios ahí están”. La actriz dejó claro que, a pesar de su reciente separación, está abierta a nuevas experiencias y oportunidades tanto en el amor como en su carrera profesional.

¿Un matrimonio que falla es un fracaso para Cassandra Sánchez-Navarro?

Sánchez-Navarro también reflexionó sobre el concepto de fracaso en relación a las rupturas amorosas: “No sé si estaría de acuerdo con ese statement. Yo creo que un fracaso es estar donde no quieres estar o quedarte en un lugar donde no estás contenta”. La actriz considera que su separación no es un fracaso, sino una nueva etapa en su vida.

Te puede interesar: Ángela Aguilar ignora la polémica y acude al evento, aunque sin tener contacto con la prensa

Con esta declaración, Cassandra Sánchez-Navarro busca poner fin a los rumores y aclarar su situación sentimental. No obstante, la actriz se mostró optimista ante el futuro y actualmente se encuentra enfocada en nuevos proyectos profesionales.