Aseguran que Cazzu está embarazada otra vez de Christian Nodal

El repentino rompimiento de Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) y Christian Nodal sigue siendo tema de conversación, esto porque los cantantes recientemente se convirtieron en padres de la pequeña Inti.

A pesar de esto, el sonorense y la argentina decidieron tomar caminos diferentes por razones que hasta el momento son desconocidas, pero que quizá tengan que ver con Ángela Aguilar, la actual pareja de Christian Nodal.

Te puede interesar: Mamá de Christian Nodal excluye a Ángela Aguilar de festejo; así le dio la preferencia a Cazzu

Los vecinos de María echan cuetes y ella está cansada de la situación [VIDEO] María está harta de que el hijo de su vecina y sus amigos echen cuetes a cada rato. Asegura que sus padres solapan la situación y tomará cartas en el asunto.

Muchas personas aseguran que la culpable de su separación fue Ángela Aguilar, quien ha sido señalada de ser la tercera en discordia, aunque esto ya fue desmentido por la pareja del regional mexicano, asegurando que su romance lo retomaron una vez que Nodal se separó de Cazzu.

¿Cazzu está embarazada de Christian Nodal?

Después de que Ángela Aguilar presumiera que se tatuó las iniciales de Christian Nodal, la periodista María Luisa Valdés Doria aseguró que Cazzu está embarazada otra vez del intérprete de “Botella Tras Botella”, “Adiós Amor”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Vivo En El 6” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, aunque no reveló más detalles al respecto.

Sin embargo, hasta el momento no existe indicio alguno de que la trapera esté embarazada una vez más. Sobre todo, después de que la cantante argentina subiera un video mientras estaba en una fiesta bebiendo alcohol, cosa que no podría haber hecho si estuviera embarazada.

Te puede interesar: Dani Flow se burla de polémica de Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar: “Las hubiera hecho vivir juntas”

¿Ángela Aguilar se casó con Nodal y está embarazada? Anteriormente se especuló que Christian Nodal y Ángela Aguilar se habrían casado en Roma; de igual forma, se dijo que la hija de Pepe Aguilar estaba embarazada. No obstante, fue la propia cantante la encargada de desmentir los rumores.

En entrevista exclusiva con “Quién”, Ángela Aguilar negó haberse casado con el cantautor sonorense, así como estar embarazada. “No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa. No busco consejos de relación porque es una consecuencia de hacer las cosas bien”.

También te puede interesar: Yuridia se burla de polémica de Nodal y Ángela Aguilar en pleno concierto