Wilhelm Wundt, psicólogo alemán: “La psicología estudia la mente y las leyes que la gobiernan”

Diversos artículos bibliográficos afirman que la psicología sirve principalmente para comprender, explicar y mejorar la conducta y los procesos mentales de los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo.

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Esta disciplina entendida prácticamente como un sinónimo de salud mental y bienestar, pero además se la relaciona directamente con las relaciones interpersonales, el comportamiento social, el rendimiento y el aprendizaje. Los psicólogos y psicólogas tienen herramientas muy importantes para ayudar a la sociedad a avanzar en estos temas.

¿Quién fue Wilhelm Wundt?

Entre los profesionales más destacados del mundo de la psicología podemos mencionar a Wilhelm Wundt, un fisiólogo y psicólogo alemán que generalmente es reconocido como el fundador de la psicología experimental, de acuerdo a un informe de la Universidad de Buffalo (Estados Unidos).

Esta casa de estudios precisa que Wilhelm Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig (Alemania) con el objetivo de brindar a sus estudiantes experiencia práctica en la recopilación de datos. Este es considerado su mayor legado en el campo de esta disciplina.

Wilhelm Wundt y una frase célebre

Estudiar a Wilhelm Wundt permite tomar contacto con muchas de sus premisas como es el caso de su célebre frase “La psicología estudia la mente y las leyes que la gobiernan” con la que sintetiza el propósito fundacional de la psicología experimental del siglo XIX.

Con esta frase, el psicólogo alemán propuso que los procesos conscientes —como la percepción, la atención y las emociones— no ocurren de manera caótica, sino que responden a principios organizativos que pueden ser observados, medidos y sistematizados mediante la experimentación rigurosa.

En el presente, esta premisa de Wilhelm Wundt mantiene su vigencia aunque ha sido ampliada por nuevos conocimientos y es por eso que diversas fuentes señalan que hoy entendemos que la mente abarca no solo la conciencia, sino también procesos no conscientes, bases neurobiológicas y dinámicas socioculturales.

