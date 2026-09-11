Influencer finge su muerte para no pagar las tandas que se robó; la descubrieron

El escándalo de este caso inició como un chisme local y ya se extendió hasta el conocimiento del país entero. La influencer identificada como Vanelly Zavala Hernández habría organizado una tanda donde acumuló hasta 900 mil pesos, algunos la acusaron de fraude y supuestamente fingió su muerte. Algunos dicen que ya salió a desmentir el haber armado un funeral falso, pero hasta imágenes de un velorio surgieron. Esto se sabe al momento.

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¿Qué hizo esta influencer que supuestamente fingió su muerte?

En la región de Juárez de Nuevo León se indica que una mujer llamada Vanelly Zavala fungía como una especie de influencer local. Ella organizó una mega tanda vía WhatsApp y TikTok, pero en días recientes muchos usuarios acusaron de fraude, pues no les había respondido ni dado su dinero correspondiente. Ante eso, comenzaron a circular imágenes de una supuesta muerte de la organizadora.

Incluso se compartieron algunas postales con el anuncio del velorio en las Capillas Funerarias la Fe. Sin embargo, cuando algunos de los interesados marcaron para saber todo sobre dicho evento funerario… les indicaron que no había ninguna Vanelly ni contacto de familiar a quien se estuviera dando el servicio. Ante eso, se aseguró que la “tandera” se dio a la fuga con el dinero de las personas.

En medio de todo el escándalo que se hizo ante las acusaciones de robo, fraude y supuesto fingimiento de muerte… Vanelly Zavala Hernández no aparecía. Por eso las últimas horas se desarrollaron con muchos rumores y acusaciones diversas en un caso donde hay mucho dinero de por medio. Pero algunas fuentes aseguran que la influencer reapareció.

#Tandas #NuevoLeón ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Fingió su muerte para quedarse con la tanda! 😳 En Nuevo León, buscan a una organizadora de tandas señalada por quedarse con el dinero de los participantes. El caso dio un giro cuando comenzaron a circular esquelas que anunciaban su supuesto fallecimiento, pero una funeraria desmintió que sus restos estuvieran ahí. Gladys Zavaleta nos cuenta en #Hechos con Javier Alatorre #Fraude

¿Vanelly Zavala fingió su muerte?

Se indica que la creadora de contenido y organizadora de las mega tandas apareció en Facebook para defenderse de las acusaciones en su contra. Ella asegura que no fingió su muerte y que esas postales de los servicios funerarios incluso llegaron de personas que quisieron intimidarla. Al momento, no se sabe de alguna resolución de parte de instancias oficiales, pues todo comenzó con acusaciones vía espacio digital.