Jay de la Cueva deja a todos en shock con INESPERADO cambio de look y luce irreconocible

En las últimas horas las redes se han viralizado con un video que compartió el cantante Jay de la Cueva, pero esta vez no por su música o reacciones, sino por atravesar por una transformación de imagen que tomó por sorpresa a sus seguidores. El rockero mexicano dejó atrás la larga cabellera que durante años se convirtió en una de sus principales características y ahora luce un corte mucho más corto acompañado de un tono rubio muy claro, prácticamente platinado lo cual destaca ahora el tono intenso de sus ojos color verde y su oscura barba.

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Este cambio de look representa una imagen muy diferente para el exvocalista de Moderatto, quien durante buena parte de su trayectoria artística ha experimentado con diferentes estilos, aunque su cabello largo rizado se ha convertido en uno de los elementos más reconocibles de su personalidad artística. Ahora el músico vuelve a demostrar que no teme dejar atrás una imagen conocida para comenzar una nueva etapa.

¿Cómo fue el repentino cambio de look de Jay de la Cueva y por qué lo hizo?

A través de su cuenta de Instagram, Cueva compartió un video donde mostró su transformación que se ha caracterizado por un cabello largo y oscuro. Ahora porta una melena corta grafilada y completamente clara, un estilo que prácticamente no había mostrado anteriormente lo que ha provocado comentarios entre sus seguidores.

Lo cierto es que el cambio no parece haber sido totalmente improvisado. Días antes, Jay había compartido contenido en el que hablaba de sus deseos de realizarse “un cambio radical” en el cabello, por lo que todo apunta a que se trató de una decisión personal. Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una razón específica detrás del cambio.

¿Cómo ha sido la carrera de Jay de la Cueva?

Jay de la Cueva se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del rock mexicano. Su carrera dentro de la industria musical inició desde muy pequeño y posteriormente formó parte de proyectos como Micro Chips, Molotov, Fobia y Titán, además de convertirse en una de las figuras centrales de Moderatto. Su capacidad como multinstrumentista le ha permitido desempeñarse como cantante, guitarrista, bajista, baterista, pianista, compositor y productor.

En Moderatto, agrupación que ayudó a formar en 1999, alcanzó popularidad bajo el personaje de Brian Amadeus, convirtiéndose en el rostro más reconocible de la banda durante más de dos décadas. Después de la salida de Jay, Moderatto anunció el cierre de su historia como agrupación en 2024, mientras que el músico comenzó a impulsar con mayor fuerza su etapa como solista.