Cazzu vs Ángela Aguilar; iniciará proceso legal para que no se acerque a Inti

La disputa entre la trapera argentina Cazzu y la cantante mexicana Ángela Aguilar no solo no cesa, sino que parece ir en aumento. Y es que, en medio de los conflictos amorosos por los que ambas han atravesado, ahora extraoficialmente se sabe que la sudamericana iniciará un proceso legal para que la esposa de Christian Nodal no se acerque a su hija Inti.

Para poner un poco de contexto, vale mencionar que Inti es la hija de Christian Nodal y Cazzu, misma que llegó a este mundo cuando ambos vivían una relación amorosa. Con poco más de un año, la menor de edad no ha estado inmersa en la vida pública de su padre, quien desde su separación de la argentina la ha visitado poco al país del sur de América.

Cazzu y Luck Ra acaban de adelantar su próxima colaboración, en el Movistar Arena. 🔜🔥 pic.twitter.com/JO3xCJbuiK — cazzu sources. (@cazzusources) May 17, 2024

¿Cazzu inició proceso legal para que Ángela Aguilar no se acerque a Inti?

De acuerdo con información de la periodista Ana María Alvarado, la trapera argentina tiene en mente iniciar un proceso legal cuyo objetivo sea blindar a su hija ante la posible custodia compartida con su padre; es decir, Christian Nodal . El efecto colateral de este hecho afecta a Ángela Aguilar, quien de concretarse lo anterior podría tener menos conexión con la menor de edad.

Fue durante este martes cuando la periodista confirmó que Cazzu iniciará un proceso legal que tiene como fin evitar que Ángela Aguilar conviva con su hija cuando esta comience a pasar tiempo con “El Forajido”. Vale mencionar que Christian Nodal no ve a su hija desde septiembre del año pasado, por lo cual este hecho podría generar nuevos conflictos entre todas las partes involucradas.

¿Cazzu le dedicó una canción a Ángela Aguilar?

Hace un par de semanas, Cazzu sorprendió a propios y extraños al presentar el tema “Con Otra”, el cual le ha generado millones de visualizaciones en su cuenta de YouTube. Y si bien sus cercanos han dicho que esta no guarda relación con la esposa de Christian Nodal, seguidores en redes aseguran que es una clara indirecta hacia lo hecho por la integrante de la Dinastía Aguilar.