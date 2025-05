Señalan al novio de Lupita de TikTok de quedarse con su dinero

Mucho se ha hablado y especulado en torno a Lupita de TikTok, famosa creadora de contenido que se encuentra pasando las de Caín tras el nacimiento de su hija, la cual se encuentra hospitalizada.

En días pasados el medio ABC Noticias reveló que la hija de Lupita presentó diversos problemas de salud, entre los que destacan meningitis, deshidratación en etapa neonatal, infección en vías urinarias e inmadurez en el desarrollo del cerebro y riñones.

¿Lupita de TikTok dio una entrevista desorientada? Así es, la creadora de contenido dio una entrevista para Canal 6; sin embargo, llamó la atención que durante la charla se le notó un tanto desorientada y le costaba trabajo para hilar las palabras.

¿El esposo de Lupita tuvo algo que ver? A lo largo de la entrevista el rostro de Lupita lució agobiado porque en todo momento llevaba un audífono para saber qué le preguntaban desde el estudio, aunque no escuchaba con total claridad.

A raíz de esto, muchos usuarios aseguraron que en este audífono le decían cómo responder. Además de eso, acusaron a Ricardo Medellín, su esposo, de apretarle presuntamente el hombro cuando ella hablaba, esto a manera de controlarla.

¿El esposo de Lupita de TokTok se queda con su dinero?

A través de una transmisión en vivo, el influencer Israel Ramírez, mejor conocido como el Rey del Tocino o Holy Milk House, reportó que durante el baby shower de Lupita de TikTok, ésta recibió poco más de 60 mil pesos en efectivo, pero ¿quién se los quedó?

“Baby shower, se le regaló 60 mil pesos, Dany Flow le mandó dinero, una suma grande de dinero les mandó, Karely Ruiz, también apoyó económicamente, ¿dónde está el dinero?”, dijo el influencer.

Posteriormente, dijo que hace unos días los padre de Lupita no tenían dinero ni para comer, por lo que pidieron apoyo: “...sus papás no lo tienen, ayer o antier, no tenían ni para comer, le pidieron dinero para que comieran los papás, ¿sabes cuánto le dio?, como si fueran unos vil perros, ¿saben cuánto les dio? 40 pesos, 40 pesos para poder comer”.

¿Qué dijeron las redes?

Luego de las declaraciones del influencer, las redes sociales no tardaron en pronunciarse y de inmediato dijeron que el esposo de Lupita se está quedando con todo el dinero.

“Oye, ya viste en qué carro andaba el manager del Jaime Flores, es una burla el carro, me imagino que lo traía para que dijeran mira el carro en el que andan”, “Entre Jaime Flores y el Medellín se joden el dinero de Lupita, bien vestido el esposo con ropa de marca y Lupita no”, fueron algunos de los comentarios.