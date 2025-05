Christian Chávez admite que sus adicciones por poco lo matan

Christian Chávez es uno de los integrantes de RBD que más da de qué hablar y recientemente abrió su corazón y se sinceró sobre las adicciones por poco lo matan.

No todo ha sido miel sobre hojuelas para el cantante y actor, pues el éxito también ha tenido serias consecuencias, incluso ha tenido que lidiar con adicciones, mismas que logró superar gracias a terapia y al apoyo de sus seres queridos.

Christian Chávez le dice adiós a RBD. ¡Retoma su carrera como solista! [VIDEO] El exintegrante de RBD, anuncia su carrera como solista donde busca conectar con el público. Christian Chávez tiene grandes prioridades, pero no entran en tener una pareja y una familia.

Christian Chávez se ha visto envuelto en diversos episodios a lo largo de su vida, algunos de ellos no tan bueno como el consumo de sustancias prohibidas y alcohol.

Te puede interesar - ¿Por qué Anahí y Christian Chávez se pelearon en el pasado?

¿Qué dijo Christian Chávez? En una reciente entrevista para el programa “Sale el Sol”, Christian Chávez su experiencia y reveló que hubo momentos en los que pensó seriamente en la muerte.

De acuerdo con el integrante de RBD, se “(había) abandonado por completo”, esto ocurrió debido a que se sentía vacío y atrapado en la industria.

“Yo quedé súper asqueado de la industria musical… No te puedo decir, pero probablemente podría haber corrido el riesgo de morir, claro. Porque creo que cuando te abandonas, cuando dejas de procurarte y de amarte, realmente estás esperando a que alguien venga y acabe con tu dolor, ¿no?”, declaró.

¿Christian Chávez se sintió atrapado por los juicios públicos?

Cabe mencionar que Christian Chávez fue uno de los primeros en hablar sobre su sexualidad, aunque esto no fue por decisión propia sino porque lo “sacaron del clóset”.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Chávez arremete contra Molotov tras polémica canción.

“Cuando lancé mi carrera como solista, a mí me acaban de sacar del clóset, entonces era la primera persona pública que hablaba sobre su sexualidad [...] era un momento en el que todavía se opinaba sobre la (orientación) de las personas [...] Cuando yo lancé mi primer disco, “Almas Transparentes”, la disquera a mí me dijo: “Ay, no puedes hablar ni de él ni de ella”. Una forma en la que me empezaron a mermar mi expresión como artista”, afirmó.

¿Cómo logró salir adelante?

Christian Chávez reveló que la terapia lo ayudó a salir adelante: “Fue maravilloso, fue sanador. Fue poder expresar cosas desde una madurez que llevó seis años en terapia. Y que me ha ayudado a replantearme muchas cosas en mi vida, pero sobre todo a deconstruirme y a poder ver cosas que me pasaron en el pasado de otra forma”.

Por último, Chávez aseguró que los cambios sociales lo llevaron a empoderarse más: “Ya nadie me va a callar y ya no me siento avergonzado de las cosas que me pasaron ni de las cosas que he vivido. Entonces todo eso tiene una fuerza que te hace sentirte imparable, concluyó el cantante”.