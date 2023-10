FOTOS | Cazzu hace tremendo guiño al Día de Muertos y en redes "le aplauden"

“Vivo en un campo donde no se cruza nadie con quién platicar. Están unos vecinos muy allá a lo lejos, tengo una vista preciosa que me encanta. Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos. Ahí me la paso viendo películas (...) Voy, hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de eso y vuelvo a sentirme como un humano”, declaró.