Fofo Márquez alerta con mensaje desde la cárcel: “Ya no puedo, me quiero morir”

El caso de este influencer fue de los más mediáticos de los años recientes. Famoso por reflejar la vida de lujos y excederse con el dinero de sus papás, su popularidad se hizo latente entre los internautas. Sin embargo su vida dio un giro al agredir a una mujer, ser acusado de intento de feminicidio y por dicho caso terminar en la cárcel. Ahora, el Fofo Márquez lanza un grito de ayuda por la vida de abusos que está sufriendo en la cárcel.

¿La vida de Fofo Márquez está en riesgo?

Muchos se sorprendieron con el video que compartió “El Dominguero”, en el cual se escucha al Fofo prácticamente llorando y declarando la vida tan difícil que se vive en la cárcel. Estas fueron sus palabras: “Ya no puedo. Me quiero morir… ya no aguanto. Estoy mal. Me han torturado mucho, me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida. Quiero mi vida de antes, no me gusta esta”.

Explicando el maltrato físico que ha recibido indicó que lo dejaron colgado sin ropa y que lo golpearon por un rato. Ante dichas declaraciones el influencer que lo “entrevistaba” le preguntó sobre su salud y Rodolfo Márquez fue enfático al decir: “No, no estoy bien. No estoy comiendo bien. Me están golpeando a diario… De los golpes que me han dado hasta me zafaron el hombro y no me lo han querido arreglar”.

¿Cuánto tiempo de condena deberá cumplir el Fofo Márquez?

El hecho que tiene al joven de 27 años tuvo un altercado con una mujer en un estacionamiento, situación que derivó en una golpiza sobre la dama en cuestión. Eso hizo que se le acusara de intento de feminicidio. Por ello, la ley mexicana dictó una sentencia de 17 años y seis meses de prisión. Ante eso, en menos de un año, el influencer ha declarado que la vida en la cárcel es horrible. Según esta pequeña entrevista, está al borde del colapso y emitiendo declaraciones de abuso dentro de la prisión.

