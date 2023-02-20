Celebraron el natalicio de Vicente Fernández en el rancho Los 3 Potrillos.

Con un espectacular torneo charro VIP en su honor y una emotiva misa a la que solo pudieron ingresar familiares y amigos muy cercanos, Cuquita Abarca y el resto de la familia Fernández abrieron las puertas del rancho Los tres potrillos, para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños número 83 de Don Vicente Fernández, fallecido el 12 de diciembre del 2021.

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La cámara de Ventaneando, pudo apreciar el momento en que Doña Cuquita, acompañada de sus hijos Gerardo y Alejandra Fernández, derramó algunas lágrimas al recordar a su compañero de vida, mientras que el mariachi entonaba Las mañanitas. Al finalizar la ceremonia, pudimos platicar con ella.

Sí, pues así se las hacemos, con mucho amor, con mucho cariño, la gente que nos acompaña aquí, que nos hace el favor de estar aquí con nosotros; mientras la gente lo siga escuchando y siga rezando por él, que lo recuerden bien, Vicente nunca morirá

¿Así lo recuerdan sus hijos y sus nietos? A Vicente Jr., quien acudió acompañado por su novia Mariana González y el hijo de ésta, también se le quebró la voz al recordar a su padre.

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Seguimos sabiendo que aquí está su esencia, que aquí estamos haciendo lo que a él siempre le gustó, lo que siempre fue su vida, atender a los medios de comunicación, a su público y estar todos juntos como familia

Quien nos dio una gran primicia, fue Alex Fernández Jr., se trata de la efigie hiperrealista que mandó hacer de su abuelo con el escultor tapatío, Rubén Orozco.

Todo se parece, pero había ángulos que de repente, yo veía y decía ‘No manches, haz de cuenta que estoy viendo a mi abuelo, aquí en vida, así de frente’ sentí que nada más faltaba que me hablara. Es un material hiperrealista, si lo tocas parece piel, se siente como piel, los pelos son pelos, es así y si lo ves en persona, todavía más impresionante

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Por cierto, que, uno de los detalles más bonitos que llamó la atención durante la misa, fue un tapete bordado por artesanos de departamento de cultura de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco con semillas de maíz, girasol, trigo, sorgo y frijol. Además, de un hermoso cuadro de Vicente acompañado de sus inseparables caballos.

