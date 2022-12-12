Recuerdan a Vicente Fernández en su primer aniversario luctuoso.

Este lunes 12 de diciembre se cumple un año del lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, por lo que la familia del cantante organizó una misa privada para la familia, a la que invitaron a los medios de comunicación, por lo que en primera fila estaban nuestras cámaras.

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Justo en ese momento, tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con Doña Cuquita Abarca y Alejandro Fernández.

Muchísimas gracias a ustedes por venir, gracias a todo el personal que mandaron a cubrir esto, me da mucho gusto, el primer aniversario de Vicente y, pues ahí vamos pasándola. Paty, muchísimas gracias, salúdame a todos por favor. Todo mi cariño para ustedes, yo también, los quiero mucho, muchas gracias por todo. Que Dios los cuide, gracias

Alejandro Fernández habló de los cuidados que han tenido con su madre.

En el lugar donde descansan los restos de Vicente Fernández, se encontraban varios miembros de la familia Fernández, quien reveló más detalles de los cuidados que han tenido con su madre en el último año.

A todo el equipo de Ventaneando le mando un abrazo muy grande. Hola, Pati, ¿Cómo estás? Estamos felices, muy contentos, un momento muy especial, teníamos muchas ganas ya de celebrar a mi padre y, pues nos citamos aquí toda la familia, estamos felices, le hicimos una misa, al ratito va a ser una misa pública, que está invitado todo mundo a casa de mi padre y, pues aquí los va a recibir mi madre

Mi mamá está feliz, está muy contenta; la traemos muy consentida, hemos estado ahí con ella, la hemos estado viajando. Ha estado, pues haciendo muchas cosas que no le daba la oportunidad cuando estaba al lado de mi papá, viajando… La otra vez se fue a España, se va a ir conmigo a Colorado, después de esto nos vamos a ir unos días a Vallarta, todo el tiempo nos la traemos, unos días Vicente, otros días Gerardo, otros yo; también le damos sus días para estar aquí con mi papá, porque, cómo sea, pero lo extraña todos los días

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Alejandro Fernández reveló que todavía no sabe en donde va a pasar Navidad, pero en definitiva va a ser junto su madre.