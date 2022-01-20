Así puedes conectar tu celular a una red Wifi sin saber la contraseña.

Si deseas conectarte a una red Wifi desde tu celular sin tener que escribir una larga contraseña, aquí te decimos algunos trucos que puedes hacer para lograrlo fácilmente.

La conexión a internet a través de Wifi es muy común en espacios cerrados y abiertos, pero a veces es complicado saber la contraseña para poder tener acceso.

Lo anterior se logra con el botón de WPS, esta es una de las formas para conectarte a una red Wifi sin escribir la contraseña y que se encuentra en la mayoría de routers, pero para poder conectarte de esta manera hay que seguir los siguientes pasos.

Desde tu celular debes ir a los ajustes de Wifi, luego entrar al menú y de nuevo en ajustes elegir la opción Conexión WPS. El móvil te pedirá que presiones el botón WPS del router, luego se conectará automáticamente o pedirá un PIN que debe estar en el router.

Te puede interesar: WhatsApp: Así puedes saber con qué contacto comparte más fotos tu pareja.

Conecta tu celular a una red Wifi usando un código QR

La mayoría de routers traen impreso un código QR que solo con escanearlo te conecta automáticamente. La parte negativa de esto, es que cuando pones una contraseña para tu Wifi, este código deja de ser válido y tienes que hacer un nuevo código QR para compartir la contraseña de tu WiFi con tus invitados.

Una buena opción es imprimir el código y tenerlo a la mano sin tener que aprenderte alguna clave o tener que checar la contraseña de tu router.

Otra opción para conectar tu celular a una red Wifi con la ayuda de un amigo sin escribir la contraseña, es a través del celular de algún amigo, amiga o familiar que tenga configurada la conexión en su celular con la opción compartir Wifi.

También podría interesarte: Así puedes colocar tu foto de perfil completa en WhatsApp.