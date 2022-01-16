Así puedes colocar tu foto de perfil completa en WhatsApp.

Aunque WhatsApp ofrece numerosas funciones para sus usuarios, colocar la foto de perfil de manera completa no es una de ellas y aquí te decimos cómo hacerlo. La aplicación de mensajería más popular en el mundo siempre pide recortar una imagen y no ponerla completa.

Lo anterior, representa un problema para algunos usuarios más quisquillosos, pues recortar la imagen completa siempre implica quitar varios elementos que aportan personalidad a la fotografía. Entérate cómo colocar tu foto de perfil en tamaño original.

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Pasos para poner tu foto de perfil completa

Para poder colocar tu foto de perfil de WhatsApp de forma completa, descarga la aplicación “Foto de Perfil sin Recortar”, la cual podrás encontrar en Google Play Store de manera libre.

Una vez instalada la aplicación, sigue estos pasos: Verifica que cuentes con la última versión de WhatsApp e inicia la aplicación. Una vez dentro, se te mostrarán tres opciones; elige la primera de la izquierda.

En ese momento, se abrirá la galería de imágenes guardadas en tu celular, ahí podrás elegir la imagen que quieres colocar como tu nueva foto de perfil.

La aplicación cambiará su tamaño a 40x140px y 192x192px, las únicas medidas que WhatsApp permite para la foto de perfil; luego descarga la nueva imagen.

Posteriormente, ve a WhatsApp y pon tu nueva foto de perfil como de costumbre, solo que ahora selecciona la imagen que descargaste que ya cuenta con las medidas solicitadas, ya no habrá necesidad de recortarla.

WhatsApp se encuentra desarrollando nuevas funciones para este 2022 con la intención de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Por ejemplo, la de reaccionar con emojis a los mensajes en el chat, ya sea grupal o individual, una herramienta que otros servicios de mensajería, como Messenger y Telegram, ya han implementado.

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