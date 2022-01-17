WhatsApp: Así puedes saber con qué contacto comparte más fotos tu pareja.

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas para intercambiar videos, mandar audios y compartir fotografías.

La aplicación de la empresa Meta también es una de las predilectas para mandar textos con nuestros amigos, pareja y otros seres queridos.

Y si tienes curiosidad por saber con qué contacto comparte más fotografías tu pareja, debes conocer estos sencillos tips que te presentamos a continuación.



Primero debes abrir WhatsApp desde el celular que deseas investigar y dirigirte al apartado de ‘Ajustes’.

Presiona el botón que dice ‘Almacenamiento’ y después ‘Datos’. Se desplegará el apartado de ‘Administrar Almacenamiento’ donde tendrás acceso a todas las conversaciones de WhatsApp.

Dirígete al chat que pesa más Megas, pues esto quiere decir que tu pareja ha decidido compartir más videos o fotos con ese contacto.

El apartado de ‘Administrar Almacenamiento’ no guarda las conversaciones eliminadas, por lo que esto dificulta descubrir a la persona que comparte más fotos con tu pareja.

Te puede interesar: Así puedes colocar tu foto de perfil completa en WhatsApp.

WhatsApp se renueva con nuevas funciones para este 2022

WhatsApp llega con nuevas funciones en este nuevo año, entre las que destacan poder activar la app en diferentes dispositivos.

Otra de las funciones más esperadas es la de reproducir videos sin audio, pues podrás ver filmes sin ruido en el momento que lo desees.

WhatsApp también habilitará la opción de ‘cerrar sesión’ con la finalidad de que nadie vea tus conversaciones en el celular u otro dispositivo.

Eliminar mensajes en WhatsApp ya es posible; sin embargo en este 2022 no habrá límite de tiempo para borrar chats.

La reacción a mensajes con emojis de felicidad, tristeza y enojo ya es posible en otras aplicaciones como Facebook. Para este 2022, WhatsApp pretende habilitar la opción de reaccionar con los emoticones más divertidos de tu teclado.

Los temas coloridos también llegarán este año, desplazando al típico color verde que acostumbramos ver en nuestra cuenta de WhatsApp.

También te puede interesar: ¿Cómo ver los estados de WhatsApp de tu amigo sin que se dé cuenta?