WhatsApp: ¿Cómo enviar archivos pesados desde tu celular?

Una de las plataformas más importantes desde hace varios años para todas las personas, es WhatsApp.

Y es que durante muchos años se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación día con día; sin embargo muchos han encontrado varios defectos en su funcionamiento, pues cuando se quieren enviar archivos pesados, fotos grandes, videos largos, entre otros, se convierte en un gran problema para los usuarios.

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Las limitantes de WhatsApp

Las fotos se reducen automáticamente en calidad, arruinando el formato original. En cuanto a los PDF, no pueden sobrepasar los 100 MB, de lo contrario el sistema bloquea la transferencia y será imposible mandarlo.

Por eso, en esta ocasión te presentamos un truco para enviar todo lo que quieras por medio de WhatsApp a tus amigos o colegas sin tener que recortar, encoger, reducir o acortar tu contenido. El método es muy sencillo y te lo explicamos a continuación paso a paso.

Los pasos que tienes que seguir en WhatsApp

Lo que necesitas hacer es entrar en el chat del contacto al que quieres enviar algo que rebasa el peso permitido por la plataforma y pulsa el símbolo del clip que se encuentra junto a la barra donde se escriben los mensajes.

Se abrirán varias opciones para que elijas, tendrás que seleccionar la que tiene el nombre de Documentos. En ese momento te hace buscar el archivo a enviar y las restricciones serán mucho menores que las que normalmente pone la plataforma de WhatsApp. Ahora, podrás enviar fotos grandes y de alta resolución, incluso videos largos y archivos con mayor peso.

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El mismo proceso se aplica para poder mandar archivos de mayor peso que el permitido en la versión de WhatsApp Web.

