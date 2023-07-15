Juan Marcos Figueroa y el duro golpe que fue la muerte de Julián

Parte de las cenizas de Julián Figueroa, fallecido el pasado 9 de abril, podrían descansar en paz en Juliantla, la tierra que vio nacer a su padre, Joan Sebastian. Así lo reveló Juan Marcos Figueroa, hermano del llamado ‘Rey del Jaripeo’, quien además confirmó que, Maribel Guardia estaría de acuerdo con esta decisión.

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Habíamos hablado con Maribel (Guardia), sobre la posibilidad de traer una parte de las cenizas, no al mausoleo, en Juliantla como tal. Vamos a buscar un lugar, hay lugares donde Julián (Figueroa), disfrutaba estar. Tenemos una buena relación con Maribel, y ella está en la mejor disposición para que se traigan una parte de las cenizas de Julián

¿Cómo era su relación con Julián Figueroa?

Sobre la muerte de Julián Figueroa, Juan Marcos aseguró que ha sido uno de los golpes más duros de su vida, pues tenían una relación muy cercana.

El vínculo de Julián con mi familia era bien especial. Tuve la fortuna de que Julián, tuvo en mi casa, su segundo hogar. No es que me sienta con más cariño, con más amor por Julián, pero el vínculo del ‘enano’, como le decíamos; con mis hijos, con mi esposa, fue totalmente diferente. Había veces que él se quedaba uno o dos meses en mi casa

¿Cómo recuerda a Joan Sebastian?

Junto con sus hermanos Federico, Yolanda y Rosa, Juan Marcos Figueroa estuvo presente en la misa por el octavo aniversario luctuoso de Joan Sebastian, que se realizó en Juliantla.

Él siempre fue un soñador, siempre decía ‘Para atrás, ni para agarrar vuelo’

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Después de la misa, los familiares acudieron al mausoleo, donde se encuentran los restos de Joan Sebastian, y al ritmo de música de banda, lo recordaron a ocho años de su partida.