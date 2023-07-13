Andrea Legarreta lloró de pensar en rehacer su vida sin Erik Rubín

A pesar de haber anunciado que están en vías de divorciarse, es innegable que entre Erik Rubín y Andrea Legarreta, la llama del amor sigue encendida, así lo demostró el mensaje que Erik le dedicó a Andrea por su cumpleaños número 52, y la manera en que ella reaccionó este miércoles, al ser cuestionada sobre si en algún momento ha pensado en rehacer su vida sentimental al lado de otra pareja. La pregunta la conmovió hasta las lágrimas.

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Erik y yo, hemos sido compañeros, socios, amigos, pareja, amor; la verdad, es que, no sé, al final no sé qué vaya a pasar con nosotros. La verdad no, siento que no, hasta me conmoví, no tengo espacio, o sea no se me antoja, yo creo que hemos sido una pareja muy bonita, entonces no, cero, ni lo pienso, ni me detengo, ni ganas, ni la cosquilla, ni nada…

Erik es el amor de mi vida, ahora estamos compartiendo otra vida, más tiempo y más vida juntos, en la obra; entonces, estoy muy orgullosa de él, lo que veo que ha logrado, por lo que ha luchado, que no para

¿Cómo va en los ensayos de ‘Vaselina’?

A propósito del musical ‘Vaselina’, Andrea refrendó lo mucho que le ha costado estar a la altura de sus compañeros del elenco, sobre todo, en cuanto a las coreografías. La presión ha sido tanta que, la ha hecho estallar en llanto, tal como Yahir lo reveló hace unos días.

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