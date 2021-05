César Bono confirma que no hay reconciliación con su esposa.

César Bono se divorció en la pandemia y además perdió a dos hermanos.

Luego de que hace apenas unas semanas anunció que se había separado de Paty Castro, la que fuera su esposa durante 31 años, César Bono nos sorprendió al revelar que ya está formalmente divorciado de ella y que no hay posibilidad de reconciliación alguna.

“No lo creo porque la vida no es así", expresó el artista, de 70 años, para los medios de comunicación mexicanos.

Además, el actor dice haber heredado en vida a sus cuatro hijos.

Todo es para mis hijos. Yo si compro un techo, no se lo compro ni a Paty ni a Xóchitl , se lo compró a mis hijos que van a estar vivos cuando Xóchitl y Paty estén muertas

Y revela haber perdido dos hermanos a causa de la pandemia de Covid-19.

“Yo tuve un hermano francés que murió ahora en la pandemia, también tuve un hermano inglés que murió. Eran mis hermanos, eran huérfanos, pero mi madre los adoptó. Mi madre venía a México de una guerra y ella era huérfana; sabía lo que era la orfandad. Esos hermanos se murieron. Yo estuve apunto de morirme de tristeza, son dos hermanos”, confesó.

Te puede interesar: Puerto Rico de luto tras el fallecimiento del exMenudo, Ray Reyes.

César Bono recordó cuando casi pierde la vida

El actor recordó como hace tres años sobrevivió a ocho infartos cerebrales en una sola noche.

“En la mañana me despierto y cuando quiero incorporarme para bañarme… así como me levanté, así me caí. Luego me doy cuenta que mi mano es catatónica porque es una secuela. Me dijo la neuróloga que de 6 seres humanos, solo sobrevivimos uno. Quedé con muchas secuelas de movimiento, pero el habla y la lucidez ahí están”, expresó.

César Bono participó en el estreno de la obra ¡Y que nos coge... la Pandemia! que rememora el teatro de revista mexicano.

También te puede interesar: Damarisse Martínez Ruiz confesó detalles inéditos de Ray Reyes.