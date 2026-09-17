Qué debes hacer para que tu planta de jitomates desarrolle más raíces y crezca más fuerte

Para conseguir que una planta de jitomates desarrolle más raíces y crezca con mayor vigor, una de las técnicas que puede aplicarse durante el trasplante consiste en retirar las hojas de la parte inferior del tallo y enterrar una sección de este bajo el sustrato. Este ejemplar tiene la capacidad de producir raíces adventicias a lo largo del tallo que queda en contacto con la tierra.

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Especialistas de servicios de extensión agrícola, como University of Minnesota Extension y Oklahoma State University Extension, recomiendan plantar los jitomates de manera profunda o mediante una zanja inclinada. Esto se debe a que pueden formar raíces a lo largo de la porción del tallo enterrada.

¿Cómo enterrar el tallo del jitomate para que produzca más raíces?

La clave está en aprovechar la capacidad natural de la jitomatera para emitir raíces adventicias desde el tallo, pero sin enterrar hojas, ramas o una cantidad excesiva de tejido vegetal. Antes de realizar el trasplante, hay que retirar las hojas inferiores que quedarían en contacto con la tierra.

Cuando la planta todavía es relativamente pequeña, puedes seguir este procedimiento:



Retira las hojas inferiores: elimina las hojas de la parte más baja del tallo que quedarían enterradas para evitar que permanezcan en contacto con el sustrato. Prepara un agujero profundo: realiza un hoyo de aproximadamente 15 a 20 centímetros, dependiendo del tamaño de la planta y del recipiente o terreno donde se vaya a colocar. Entierra una parte del tallo: durante el trasplante, puede quedar aproximadamente 10 centímetros del tallo bajo tierra, manteniendo por encima del sustrato las hojas y la parte superior de la planta. Cubre el tallo con tierra sin compactarla en exceso: el objetivo es que la zona enterrada quede en contacto con el sustrato, pero sin impedir la circulación de agua y aire. Riega después del trasplante: proporciona suficiente agua para asentar el suelo alrededor de las raíces, evitando dejarlo permanentemente saturado.

Cuando la jitomatera ya ha crecido demasiado para colocarla verticalmente en un agujero, existe otra alternativa. La Oklahoma State University Extension señala que los jitomates pueden plantarse en una zanja poco profunda colocando el cepellón y una parte del tallo de manera horizontal o ligeramente inclinada, dejando la parte superior de la planta por encima del terreno.

En ese caso, se puede aprovechar una sección de aproximadamente 20 a 30 centímetros de la rama o tallo principal y preparar una zanja de unos 10 centímetros de profundidad. La planta se coloca con cuidado en posición horizontal, dejando fuera de la tierra la parte que contiene las hojas superiores.

Esta técnica resulta particularmente útil para plántulas que se han alargado demasiado. Con el tiempo, la sección enterrada puede desarrollar raíces adicionales y contribuir a formar un sistema radicular más amplio.

Cuidados que necesita la planta de tomates para desarrollar raíces fuertes

Utiliza un suelo con buen drenaje: las raíces necesitan agua, pero también oxígeno. Un terreno constantemente encharcado puede provocar problemas radiculares.

las raíces necesitan agua, pero también oxígeno. Un terreno constantemente encharcado puede provocar problemas radiculares. Proporciona suficiente luz solar: los jitomates necesitan una ubicación soleada para realizar correctamente la fotosíntesis y desarrollar tallos, hojas y frutos.

los jitomates necesitan una ubicación soleada para realizar correctamente la fotosíntesis y desarrollar tallos, hojas y frutos. Mantén una humedad relativamente estable: los cambios extremos entre sequía y exceso de agua pueden someter a la planta a estrés.

los cambios extremos entre sequía y exceso de agua pueden someter a la planta a estrés. Evita compactar el suelo: una tierra excesivamente compactada dificulta la expansión de las raíces y el movimiento del agua y el aire.

una tierra excesivamente compactada dificulta la expansión de las raíces y el movimiento del agua y el aire. Aporta nutrientes de manera equilibrada: un suelo fértil favorece el desarrollo general de la planta, pero el exceso de fertilizante tampoco es recomendable.

Otro punto importante es realizar el trasplante con el menor estrés posible. Si la planta ya se encuentra desarrollada, hay que manipular el tallo con cuidado al colocarlo horizontalmente y evitar quebrarlo. Después del trasplante, conviene mantener una rutina de riego adecuada mientras se establece en su nueva ubicación.